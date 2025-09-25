Văn kiện trình Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã phải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân

Chiều 25-9, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ phường, xã nhiệm kỳ 2025-2030; chuẩn bị công tác Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã; xây dựng quy chế, chương trình hành động sau đại hội và nội dung về công tác kiểm tra, giám sát.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Đảng bộ xã, phường đã nỗ lực toàn diện, khắc phục mọi khó khăn, đã quyết tâm, quyết liệt thực hiện đúng, nghiêm các quy định Trung ương và Thành ủy TPHCM để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã. Về chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, đồng chí nhận xét, các phường, xã thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên.

Nhìn chung, Đảng ủy các xã, phường cơ bản đảm bảo được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương gắn liền với việc thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bên trong, vị trí việc làm nhằm đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu của người dân.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu, thời gian tới, các phường xã khẩn trương triển khai nhiệm vụ chính trị phải bám sát các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về hội nhập quốc tế, khoa học – công nghệ, thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, an ninh năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế để kịp thời triển khai xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho các cá nhân phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo, phải xác định được tiến độ thực hiện gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để đánh giá kết quả thực hiện.

"Yêu cầu trong quá trình triển khai phải đảm bảo gắn liền với cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trong phạm vi cấp bộ của mình”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý và đề nghị chủ động có dự thảo để khi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I ban hành thì triển khai, đồng thời tích hợp đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương và TPHCM.

Lãnh đạo các phường, xã dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời tăng cường chỉ đạo tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó liên thông, lồng ghép, tích hợp với việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn cấp xã và TPHCM. Công tác tuyên truyền phải tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, gắn liền với phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, trong triển khai thực hiện không dàn trải nguồn lực, không hình thức, phải sát với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó, chỉ đạo chuẩn bị tốt Văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường, xã, đặc khu. Các nội dung phải được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trách nhiệm của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị cấp xã trong việc phát huy, tạo điều kiện cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Đồng thời làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối quan hệ mật thiết của cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phải là đại hội của hành động, đại hội của phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy, mọi công tác triển khai hành động, nhiệm vụ phải gắn liền với việc thực hiện 3 chính sách: chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp xã hội.

Về xây dựng quy chế, chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện và khẩn trương ban hành các kế hoạch, chương trình hành động theo phương châm: cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ sản phẩm, rõ kết quả và rõ tiến độ.

VĂN MINH