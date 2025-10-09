Vấn nạn lừa đảo qua điện thoại lên màn ảnh rộng

Nhà sản xuất bộ phim Bẫy tiền nhấn mạnh, đây là phim Việt đầu tiên ra rạp có chủ đề về vấn nạn lừa đảo qua điện thoại và mạng internet, với phong cách kể chuyện mang đậm tính hiện thực xã hội.

Ngày 9-10, nhà sản xuất Silver Moonlight và đạo diễn trẻ Oscar Dương công bố những hình ảnh và thông tin đầu tiên về dự án phim điện ảnh Bẫy tiền.

Đây là phim Việt đầu tiên mang thực trạng lừa đảo qua điện thoại lên màn ảnh rộng. Bên cạnh những yếu tố giật gân, hồi hộp, Bẫy tiền còn là câu chuyện về tình yêu và gia đình - những thông điệp gần gũi với khán giả.

Hình ảnh đầu tiên về phim điện ảnh Bẫy tiền. Ảnh: ĐPCC

Dù là chủ đề mới mẻ với thị trường điện ảnh Việt nhưng nó không quá xa lạ với cuộc sống thường nhật khi xã hội ngày càng có nhiều thông tin về những vụ án lừa đảo qua điện thoại theo nhiều hình thức khác nhau.

Theo nhà sản xuất Hằng Trịnh, để khắc họa chân thật thực trạng nhức nhối này, đạo diễn Oscar Dương chọn khai thác khía cạnh từ câu chuyện của một nhân viên tài chính.

Trong quá trình thực hiện, ê-kíp đã chủ động tiếp cận, phỏng vấn và khai thác từ những chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính - ngân hàng, thông qua luật sư và đặc biệt là tâm lý của chính những bạn trẻ hiện nay xoay quanh các quan điểm về tài chính, ước mơ và động lực kiếm tiền.

Đạo diễn Oscar Dương tin để mang đến bộ phim có thông điệp xã hội tốt, yếu tố tiên quyết cần thiết là phản ánh đúng tình hình xã hội hiện tại. Anh tự tin, phim sẽ đưa khán giả vào một câu chuyện cuốn hút và hấp dẫn.

Đặc biệt, thay vì chỉ tập trung vào góc độ phá án, bộ phim đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự hoảng loạn khi bị cuốn vào “bẫy” tài chính và những góc khuất phía sau.

Liên Bỉnh Phát đảm nhận vai nam chính trong phim. Ảnh: ĐPCC

Đảm nhận vai nam chính trong phim là Liên Bỉnh Phát. Đạo diễn Oscar Dương thừa nhận quá trình tìm kiếm diễn viên chính cho Bẫy tiền là thách thức lớn nhất.

Nói về lý do chọn Liên Bỉnh Phát vào vai nam chính, anh cho biết, Phát không phải là lựa chọn đầu tiên, mà trái lại, đó là sự lựa chọn sau cùng. Sau rất nhiều vòng casting với hàng loạt những gương mặt nam diễn viên đầy thực lực và đang là những cái tên ăn khách, anh vẫn cảm giác còn thiếu một điều gì đó để ra quyết định.

Trong hình ảnh đầu tiên được ê-kíp hé lộ, Liên Bỉnh Phát xuất hiện ở vị trí trung tâm với biểu cảm khó đoán, tay cầm và nhìn chăm chú vào điện thoại. Câu tagline "Đổi đời hay đổi mạng?" cũng gây chú ý với khán giả.

Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 21-11.

HẢI DUY