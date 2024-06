Vàng giảm thêm 2 triệu đồng/lượng, thu hẹp chênh lệch 4 triệu đồng so với giá thế giới

Giá vàng SJC sáng cuối tuần 1-6 tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng, nhiều doanh nghiệp niêm yết giá bán ra còn dưới 85 triệu đồng/lượng. So với đầu tuần, hiện vàng SJC đã thu hẹp hơn 4 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút tại TPHCM, Công ty SJC giao dịch ở mức 82 triệu đồng/lượng mua vào và 85 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng chiều mua và 2 triệu đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước. Tiệm vàng Mi Hồng cũng giảm 1,2 triệu đồng chiều mua và giảm 1,5 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng mua vào và 84,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Doji cũng giảm 1,1 triệu đồng chiều mua và 1,45 triệu đồng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 81,95 triệu đồng/lượng mua vào và 84,5 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng mua vào và 84,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng chiều mua và 1,4 triệu đồng chiều bán.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng quay đầu giảm. Công ty SJC niêm yết ở mức 74,2 triệu đồng/lượng mua vào và 75,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua. Công ty PNJ cũng giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 74 triệu đồng/lượng mua vào và 75,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở mức 2.327,2 USD/ounce, giảm 20 USD so với chiều qua. Mức giá này sau quy đổi tương đương 71,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 13,6 triệu đồng/lượng so với đầu tuần ở mức 17,8 triệu đồng/lượng, thu hẹp chênh lệch 4,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đang cao hơn vàng thế giới 4,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đảo chiều giảm vào cuối tuần do nhà đầu tư cảnh giác trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ có khả năng ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất. Hiện vàng thế giới đang giảm hơn 120 USD so với mức cao kỷ lục được lập trong tháng 5 quanh mốc 2.450 USD/ounce, do lo ngại việc giữ lãi suất cao trong thời gian dài của Mỹ nên dẫn đến các đợt chốt lời đối với vàng của nhà đầu tư.

Báo cáo lạm phát mới đây của Mỹ không tăng nóng. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4-2024 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chỉ số giá PCE cốt lõi của tháng 4 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo này khiến thị trường rõ hơn về thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Nhiều công cụ dự báo chỉ ra rằng xác suất 50,5% FED cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2024.

NHUNG NGUYỄN