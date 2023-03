Vàng SJC lùi về sát 67 triệu đồng/lượng

Với đà giảm mạnh của giá vàng thế giới, giá vàng SJC trong buổi sáng ngày 22-3 giảm gần 500.000 đồng/lượng nhưng sau đó phục hồi trở lại. Vào khoảng 16 giờ 30 tại TPHCM, Công ty SJC niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng mua vào và 67,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ báo giá vàng SJC ở mức 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 150.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng sau khi vượt 2.000 USD/ounce vào đầu tuần đã quay đầu giảm mạnh khi FED bước vào ngày đầu tiên của cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Giá vàng chốt phiên tại New York đêm ngày 21-3 giảm 38 USD/ounce xuống 1.940 USD/ounce. Đến chiều ngày 22-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco phục hồi lên 1.944 USD/ounce, tăng gần 5 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 55,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 11,6 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích cho cho rằng, giá vàng giảm sâu do nhà đầu tư chốt lời sau khi vàng vượt mốc 2.000 USD/ounce trước những lo ngại rủi ro của thị trường tài chính toàn cầu sau khi một số ngân hàng tại Mỹ và châu Âu sụp đổ và gặp vấn đề về thanh khoản. Cùng với đó, thị trường vẫn tin rằng, mặc dù không tăng mạnh nhưng FED vẫn sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp chính sách tiền tệ lần này. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá vàng vì loại kim loại quý này là tài sản không mang lãi suất nên không thuận lợi trong môi trường lãi suất tăng.