Vàng SJC tiếp tục “hạ nhiệt” sau phiên đấu thầu vàng miếng lần 9 thành công

Các doanh nghiệp đồng loạt niêm yết giá bán vàng SJC lùi về dưới 90 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 17 giờ, tại TPHCM, Công ty SJC giảm tổng cộng 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước, giao dịch ở mức 87,8 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tiệm vàng Mi Hồng cũng giảm tổng cộng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 88,8 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ giảm tổng cộng 1,2 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 87,7 triệu đồng/lượng mua vào và 89,7 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết ở mức 87,85 triệu đồng/lượng mua vào và 89,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán.

Giá vàng nhẫn vào cuối giờ chiều cũng giảm tổng cộng khoảng 600.000 đồng - 700.000 đồng/lượng so với hôm qua. Công ty PNJ giao dịch ở mức 75,15 triệu đồng/lượng mua vào và 76,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 550.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Công ty SJC cũng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 75,2 triệu đồng/lượng mua vào và 76,8 triệu đồng/lượng bán ra

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 23-5 (giờ Việt Nam) ở mức 2.362,17 USD/ounce, giảm khoảng 11 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 17,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.

Tại buổi công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại 2 ngân hàng thương mại (TPBank, Eximbank) và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng (SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu) sáng nay, đại diện NHNN cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng cung vàng miếng SJC, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng quốc tế với những cách tiếp cận mới, để đạt được kết quả một cách bền vững, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, NHNN sẽ tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24, đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vàng hóa nền kinh tế; không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

NHUNG NGUYỄN