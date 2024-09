Vàng thế giới tiếp tục giảm vì nhà đầu tư không còn kỳ vọng FED giảm lãi suất mạnh

Công ty SJC vẫn niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 77,3 triệu đồng/lượng mua vào và 78,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Doji và Công ty PNJ cũng giao dịch ở mức 77,4 - 77,5 triệu đồng/lượng mua vào và 78,6 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá trên không đổi so với cuối tuần trước.

Tương tự, Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji vẫn niêm yết vàng SJC ở mức 79 triệu đồng/lượng mua vào và 81 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 2-9 còn 2.499,1 USD/ounce, giảm gần 5 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 3-9 (giờ Việt nam) tiếp tục giảm còn 2.496,35 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 75,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 5,1 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,3 triệu đồng/lượng so với mức 2,9 triệu đồng ở cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới vẫn giao dịch dưới mốc 2.500 USD/ounce do thị trường lo ngại giá vàng sẽ còn giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong tháng 9 này. Nguyên nhân là do những dữ liệu kinh tế vừa công bố khiến nhà đầu tư cho rằng khả năng cao FED khó cắt giảm lãi suất 0,5% mà chỉ giảm khoảng 0,25%. Việc thị trường vàng đặt kỳ vọng lớn về việc giảm lãi suất của FED trong thời gian qua nhưng nếu lãi suất chỉ giảm 0,25% sẽ gây thất vọng lớn cho thị trường. Nhà đầu tư cũng đang băn khoăn là FED có giảm 1% lãi suất trong năm 2024 hay không?

Mặc dù vậy, giới phân tích nhận định, giá vàng thế giới khó điều chỉnh mạnh cả chiều tăng và giảm trước khi Mỹ công bố các dữ liệu việc làm tháng 8 và trước cuộc họp của FED trong tháng này. Hôm nay, Mỹ công bố chỉ số việc làm, chỉ số PMI ngành sản xuất và chỉ số đơn đặt hàng mới. Nếu các dữ liệu này tích cực thì giá vàng sẽ còn giảm và ngược lại.

NHUNG NGUYỄN