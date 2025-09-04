VCCI không đồng tình chuyển danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ Luật xuống Nghị định

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý về hồ sơ đề xuất chính sách của Luật Đầu tư (thay thế), tập trung vào các nhóm chính sách lớn.

Dịch vụ biểu diễn nghệ thuật được VCCI đề xuất ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện

Đối với chính sách hoàn thiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, VCCI không đồng tình với đề xuất chuyển Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ Luật xuống Nghị định. Theo VCCI, việc quy định tại Luật giúp tập hợp đầy đủ, công khai, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc bổ sung ngành nghề. Nếu chỉ quy định ở cấp Nghị định, sẽ khó tránh tình trạng bổ sung tùy tiện, khiến doanh nghiệp khó theo dõi và làm giảm giá trị của Danh mục. VCCI đề xuất giữ nguyên quy định hiện hành, đồng thời rà soát, bãi bỏ những ngành, nghề không cần thiết.

Với chính sách hoàn thiện, đơn giản hóa thủ tục đầu tư kinh doanh, dự thảo yêu cầu các dự án sử dụng tài nguyên đất, rừng, biển, khoáng sản phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, trong khi một số trường hợp đấu thầu, đấu giá được miễn trừ. Tuy nhiên, các quy định tại Luật Đất đai và Nghị định 115/2024/NĐ-CP vẫn yêu cầu thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi tiến hành đấu thầu, đấu giá. Điều này có nguy cơ tạo ra chồng chéo, thiếu thống nhất. Do đó, VCCI kiến nghị bổ sung quy định làm rõ trường hợp nào cần chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp nào không, cũng như xác định phương thức lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

VCCI đề nghị nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt. Việc áp dụng không chỉ giới hạn ở một số dự án trọng điểm, mà nên mở rộng sang các dự án trong khu công nghệ cao, khu công nghiệp để tiếp tục cải cách hành chính, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Về chính sách quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài, VCCI ủng hộ phương án 1 trong dự thảo, tức là bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Theo VCCI, cơ chế cấp phép hiện nay chưa có mục tiêu quản lý rõ ràng, trong khi lại hạn chế quyền tự do kinh doanh và đi ngược chủ trương khuyến khích doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng khả năng xuất khẩu và thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước.

HÀ NGUYỄN