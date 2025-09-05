Chiến lược đưa sản phẩm Việt Nam vào thị trường Halal

Ngành công nghiệp Halal toàn cầu hiện có quy mô hơn 7.000 tỷ USD và dự báo đạt 10.000 tỷ USD vào năm 2030. Đây là “miền đất hứa” cho các quốc gia xuất khẩu, trong đó Việt Nam với lợi thế nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương trao đổi cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua quốc tế

Thông tin này đã được Bộ Công thương đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Xu hướng thị trường và cơ hội xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến Việt Nam vào các thị trường Halal” diễn ra ngày 5-9, ở TPHCM.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Giám đốc Marketing Văn phòng Chứng nhận Halal (HCA Việt Nam), Halal không chỉ là chứng nhận bắt buộc mà còn là “tấm hộ chiếu vàng” để sản phẩm Việt Nam tiếp cận hơn 2,2 tỷ người tiêu dùng Hồi giáo. Quy trình chứng nhận đòi hỏi sự nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất, chế biến đến đóng gói và phân phối.

Nhiều nhóm sản phẩm Việt Nam đang được thị trường Halal ưa chuộng

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế và chú trọng minh bạch để đáp ứng các rào cản kỹ thuật. Nhờ đó, hàng Việt – từ thủy sản, cà phê, gạo cho tới thực phẩm chế biến – đã dần khẳng định chỗ đứng tại Indonesia, Malaysia, UAE và Ả-rập Xê-út.

Theo thống kê, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và các quốc gia Hồi giáo năm 2025 đạt 24,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu chiếm 10,9 tỷ USD. Con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với quy mô khổng lồ của thị trường Halal, cho thấy dư địa tăng trưởng rất lớn.

Ông Afriansyah Noor, Phó Chủ tịch Cơ quan Bảo đảm Halal Indonesia (BPJPH), cho biết, Indonesia là thị trường Halal lớn nhất Đông Nam Á, chi tiêu cho thực phẩm Halal ước đạt 155,3 tỷ USD, chiếm hơn 11% quy mô toàn cầu. Đây là thị trường đầy tiềm năng cho sản phẩm Việt nhờ lợi thế địa lý và chi phí logistics cạnh tranh.

Các nhà mua hàng quốc tế đang đàm phán cơ hội thu mua nguồn sản phẩm chế biến của doanh nghiệp Việt Nam

Ở Trung Đông, nhu cầu nhập khẩu sản phẩm Halal còn bùng nổ mạnh mẽ hơn. Chỉ riêng Ả-rập Xê-út, giá trị thị trường Halal đạt khoảng 60 tỷ USD/năm, trong khi nước này phải nhập khẩu tới 85-95% nhu cầu thực phẩm. Các mặt hàng như thủy sản, gạo, cà phê, thực phẩm chế biến và mỹ phẩm – vốn là thế mạnh của Việt Nam – được đánh giá rất phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trung tâm giao lưu văn hóa và Xúc tiến thương mại Việt Nam - Ả-rập, nhấn mạnh: “Thị trường Halal không chỉ là cơ hội xuất khẩu mà còn là điều kiện để sản phẩm Việt gia tăng giá trị, xây dựng thương hiệu gắn với chuẩn mực quốc tế”.

Dự báo ngành Halal toàn cầu sẽ tăng trưởng 5,5%/năm đến 2030. Muốn tận dụng “thời điểm vàng”, doanh nghiệp Việt cần chiến lược bài bản: đầu tư công nghệ, chủ động chứng nhận Halal từ các tổ chức uy tín, phát triển nguồn nhân lực chuyên trách và xây dựng thương hiệu gắn liền với yếu tố xanh, sạch, bền vững.

Nếu triển khai đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên thành nguồn cung sản phẩm Halal uy tín của thế giới – không chỉ mở rộng thị phần xuất khẩu mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

ÁI VÂN