Tập trung cho các dự án "xoay chuyển tình thế"

Về đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm trong đầu tư công, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí, tập trung cho các dự án mang tính chất "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái"...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 3-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Các ý kiến tại cuộc họp cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện, được người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tin tưởng, đánh giá cao, tích cực tham gia.

Nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cả nước đã khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (trên 334.000 căn nhà), về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng; tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh với tổng kinh phí gần 11.000 tỷ đồng...

Tuy nhiên, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm còn rất thách thức, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra…

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận để các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các báo cáo về kinh tế - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích thêm một số nội dung về đánh giá tình hình, công tác chỉ đạo, điều hành, phản ứng chính sách trong tháng 8 và thời gian qua; dự báo tình hình thời gian tới; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá tháng 9, quý 4 trong các lĩnh vực...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm để tiếp tục phấn đấu đạt và vượt; thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nỗ lực đạt tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3-8,5%. Cùng với đó, hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành, tổ chức triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về GD-ĐT chăm sóc sức khỏe nhân dân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa; tổ chức lễ khai giảng năm học mới; chuẩn bị phục vụ tốt Hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội…

Về ngân sách nhà nước và đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu và tăng cường tiết kiệm chi; tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm trong đầu tư công, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí, tập trung cho các dự án mang tính chất "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái"...

LÂM NGUYÊN