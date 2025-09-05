Tháng 8, xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ USD

Chiều 5-9, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình hoạt động xuất - nhập khẩu tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025.

Trong tháng 8-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 83 tỷ USD (tăng gần 1% so với tháng trước). Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ USD, (tăng gần 3% so với tháng trước) và giá trị nhập khẩu đạt gần 40 tỷ USD (giảm gần 1% so với tháng trước). Giá trị thặng dư thương mại của Việt Nam trong tháng 8 đạt gần 3 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 8 đạt gần 36.000 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với tháng 7.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 600 tỷ USD (tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, xuất khẩu đạt gần 306 tỷ USD (tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước), nhập khẩu đạt gần 292 tỷ USD (tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước).

Giá trị thặng dư thương mại của Việt Nam trong 8 tháng đạt gần 14 tỷ USD, giảm gần 26% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tính chung trong 8 tháng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, đạt gần 73% dự toán năm, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

LƯU THỦY