Xuất khẩu cần đi theo hướng "nhiều chân trụ"

Ngày 5-9, tại hội thảo với chủ đề “Chiến lược đa dạng hoá thị trường: Từ rủi ro đến chính sách” do Bộ Công thương tổ chức ở TPHCM, nhiều nhà mua hàng quốc tế cho biết, các thị trường truyền thống ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải tìm kiếm lối đi mới để duy trì tăng trưởng xuất khẩu.

Nhiều nhà thu mua quốc tế vẫn đang tiếp tục kết nối B2B để tìm kiếm nguồn cung từ các doanh nghiệp Việt Nam

Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài, Bộ Công thương, nhận định: “Xuất khẩu Việt Nam cần đi theo hướng "nhiều chân trụ" để giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn. Nếu biết tận dụng cơ hội, chúng ta không chỉ phân tán rủi ro mà còn nâng tầm hàng hóa Việt trên bản đồ thương mại quốc tế”.

Nhiều nhà mua hàng quốc tế tìm kiếm nguồn cung từ các doanh nghiệp Việt Nam

Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ các tập đoàn bán lẻ nước ngoài. Bà Veronica Alcaraz Silva, Trưởng đại diện Coppel Việt Nam, cho biết, hệ thống bách hóa Coppel tại Mexico và nhiều nước Mỹ Latinh đang có nhu cầu lớn đối với hàng may mặc, giày dép và đồ gia dụng. “Người tiêu dùng Mỹ Latinh quan tâm đến sản phẩm có giá hợp lý, chất lượng ổn định. Việt Nam có khả năng đáp ứng tốt cả hai yếu tố này. Nếu doanh nghiệp chủ động hơn trong xây dựng thương hiệu và logistics, chúng tôi hoàn toàn có thể mở rộng tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam trong những năm tới”.

Ông Mirash Basheer, Giám đốc Công ty May Exports Việt Nam thuộc Lulu Group, đánh giá Trung Đông là thị trường đầy tiềm năng với sức mua cao, ổn định: “Các mặt hàng như thực phẩm, thủy sản, dệt may và gỗ nội thất từ Việt Nam đều có dư địa lớn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là chứng nhận Halal và năng lực cung ứng dài hạn. Người tiêu dùng Trung Đông rất chú trọng yếu tố niềm tin, vì vậy doanh nghiệp cần khẳng định uy tín trước khi nghĩ đến việc mở rộng quy mô”.

Trong khi đó, từ thị trường Bắc Âu, ông Per Ljungblad, Quản lý phát triển ngành hàng sợi tự nhiên IKEA khu vực Đông Nam Á, khẳng định nhu cầu tiêu dùng bền vững đang mở ra cơ hội lớn cho đồ gỗ, nội thất Việt Nam: “Khách hàng Bắc Âu ưa chuộng sản phẩm có thiết kế tối giản, thân thiện môi trường và minh bạch nguồn gốc. Đây là điểm mạnh mà Việt Nam có thể khai thác, nếu doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào chứng chỉ môi trường quốc tế và chuỗi cung ứng xanh”.

Từ phía doanh nghiệp xuất khẩu, ông Huỳnh Lê Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành HAWA – Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Sơn, cho biết, ngành gỗ Việt Nam đã có vị thế đáng kể trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào Mỹ và EU: “Khi hai thị trường này biến động, doanh nghiệp Việt lập tức bị tác động. Đa dạng hóa là cách để phân tán rủi ro và tìm kiếm những phân khúc khách hàng mới. Chúng tôi đã thử nghiệm mở rộng đơn hàng sang Trung Đông và Canada, song vẫn gặp không ít rào cản về tiêu chuẩn kỹ thuật và logistics”.

Ông Mirash Basheer, Giám đốc Công ty May Exports Việt Nam thuộc Lulu Group chia sẻ tại hội thảo

Các chuyên gia nhận định, cơ hội thị trường chỉ thực sự được khai thác khi doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh. Đầu tư công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng, tuân thủ chuẩn mực ESG và khẳng định trách nhiệm xã hội sẽ là “tấm hộ chiếu” giúp hàng Việt vượt qua rào cản kỹ thuật. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu Việt xây dựng uy tín dài hạn, nhất là khi người tiêu dùng trong và ngoài nước ngày càng coi trọng yếu tố bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động mạnh, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam năm 2024 đạt hơn 405,5 tỷ USD đã khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng, song sự phụ thuộc quá lớn vào một số thị trường truyền thống khiến doanh nghiệp đối diện nhiều rủi ro. Vì vậy, đa dạng hóa thị trường không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành yêu cầu sống còn. Ngoài Mỹ, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, việc khai thác thêm thị trường Mỹ Latinh, Trung Đông, Bắc Âu hay Canada sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro. Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài Tạ Hoàng Linh khẳng định: “Giải pháp hiệu quả nhất là doanh nghiệp chủ động tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tăng cường kết nối với các tập đoàn phân phối lớn. Muốn đi xa, phải đi cùng nhiều đối tác, trên nhiều thị trường. Đây là con đường để hàng Việt không chỉ vững vàng trong hiện tại mà còn bứt phá trong tương lai”.

ÁI VÂN