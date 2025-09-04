Hơn 300 nhà mua hàng quốc tế “đổ bộ” VIS 2025: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt

Ngày 4-9, Vietnam International Sourcing 2025 (VIS 2025) chính thức khai mạc tại TPHCM, thu hút hơn 300 đoàn thu mua từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các tập đoàn bán lẻ hàng đầu như Walmart, Amazon, IKEA, H&M, Central Retail, AEON.

Nhiều nhóm sản phẩm Việt thu hút sự quan tâm nhà mua hàng quốc tế

Sự kiện không chỉ tạo điều kiện để hàng Việt tiếp cận trực tiếp với các hệ thống phân phối toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội chiến lược giúp xuất khẩu Việt Nam nâng tầm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 12% trong năm 2025 – điều mà Bộ Công thương khẳng định là hoàn toàn khả thi.

Lực kéo từ làn sóng thu mua quốc tế

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu 12% năm 2025 hoàn toàn khả thi nếu doanh nghiệp Việt tận dụng tốt làn sóng nhà mua quốc tế tìm đến. Năm 2024, xuất khẩu đạt 405 tỷ USD, tăng 14,3%, trong đó có 37 mặt hàng vượt mốc 1 tỷ USD; 7 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã gần 515 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

“Những kết quả này phản ánh rõ nội lực phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và là nền tảng để chúng ta tự tin đạt mục tiêu năm nay”, bà Thắng nhấn mạnh.

﻿Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc Diễn đàn xuất khẩu

Việc hơn 300 đoàn nhà mua quốc tế cùng lúc “đổ bộ” Việt Nam là tín hiệu chưa từng có, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn bán lẻ hàng đầu như Walmart, Amazon, IKEA, H&M, Central Retail, AEON. Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương), nhận định: “Các nhà mua quốc tế hiện không chỉ tìm sản phẩm giá cạnh tranh mà còn quan tâm khả năng cung ứng dài hạn, độ tin cậy và minh bạch chuỗi giá trị. Đây chính là cơ hội để doanh nghiệp Việt tái định vị vai trò trong chuỗi phân phối toàn cầu”.

Với vai trò đầu tàu, TPHCM xác định VIS 2025 là cơ hội chiến lược để thúc đẩy xuất khẩu. Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC), cho biết thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hệ thống phân phối toàn cầu. “Việc các đoàn thu mua trực tiếp xuống tận nhà máy, vùng nguyên liệu để khảo sát sẽ giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội ký kết hợp tác lâu dài, thay vì chỉ dừng lại ở các đơn hàng mùa vụ” – ông nhấn mạnh.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Paul Lê, Phó Chủ tịch Central Retail Việt Nam, khẳng định VIS 2025 là dịp để hàng Việt mở rộng xuất khẩu qua hệ thống phân phối của Central Group tại Thái Lan và khu vực.

Đại diện AEON Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xanh, coi đây là điều kiện tiên quyết để hàng Việt chinh phục thị trường Nhật Bản.

Hơn 3.000 cuộc hẹn B2B đã được sắp xếp trước cho doanh nghiệp trong nước với các nhà mua hàng toàn cầu đang được triển khai



Không chỉ chờ đợi cơ hội, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động chuẩn bị. Ông Diệp Nam Hải, Tổng Giám đốc Cholimex, cho biết mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược để đưa thực phẩm Việt thâm nhập sâu hơn vào các thị trường khó tính.

Ở lĩnh vực dệt may, ông Trần Văn Phú, Chủ tịch Tập đoàn B’Lao–Scavi, nhấn mạnh ngành dệt may - thời trang Việt Nam có thể biến lợi thế chi phí thành giá trị thương hiệu thông qua các thỏa thuận hợp tác bền vững. Theo ông, VIS 2025 chính là cơ hội để kết nối các mô hình thời trang trách nhiệm với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ “sourcing” đến hợp đồng thực chất

Khác với hội chợ thương mại truyền thống, VIS 2025 được thiết kế theo mô hình “sourcing”, cho phép nhà mua chủ động tìm kiếm đối tác phù hợp. Hơn 3.000 cuộc hẹn B2B đã được sắp xếp trước, cùng khoảng 5.000 cuộc gặp gỡ tự do tại gian hàng, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp khách hàng có nhu cầu rõ ràng, rút ngắn khoảng cách từ kết nối đến ký kết đơn hàng.

Đại diện Walmart – tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới – cho biết đang tìm kiếm các đối tác có khả năng cung ứng ổn định theo tiêu chuẩn bền vững. “Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của Walmart”, đại diện tập đoàn khẳng định. Với hơn 10.700 cửa hàng toàn cầu, chỉ cần một vài nhóm sản phẩm Việt thâm nhập thành công, giá trị hợp đồng có thể lên tới hàng trăm triệu USD.

Không chỉ TPHCM, nhiều địa phương cũng chủ động tham gia. Điển hình, ngày 6-9, tỉnh Tây Ninh sẽ đón 150 đoàn doanh nghiệp từ 24 quốc gia đến khảo sát, trong đó có nhiều tập đoàn bán lẻ và phân phối lớn. Đây được xem là cách tiếp cận mới: không chỉ mời gọi nhà mua quốc tế đến hội chợ tại TPHCM, mà còn đưa họ trực tiếp về địa phương để ký kết hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác xã ngay tại chỗ.

Theo Bộ Công thương, việc ký kết thỏa thuận ngay trong khuôn khổ VIS 2025 là hoàn toàn khả thi. Các nhóm hàng như nông sản chế biến, dệt may – da giày, gỗ nội thất, thực phẩm, gia vị và bao bì đã được nhiều nhà mua quốc tế đặt lịch làm việc cụ thể. Ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, kỳ vọng nhiều hợp đồng sẽ được ký kết tại chỗ, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài.

Ở góc độ tư vấn quốc tế, ông Nguyễn Việt Long, Phó Tổng giám đốc EY Việt Nam, nhận định VIS 2025 không chỉ là cơ hội giao thương mà còn là phép thử năng lực cho doanh nghiệp Việt trong việc đáp ứng chuẩn ESG, minh bạch chuỗi cung ứng và giảm phát thải carbon – điều kiện then chốt để duy trì hợp đồng dài hạn với các tập đoàn đa quốc gia.

Đại diện H&M cũng khẳng định tiêu chuẩn bền vững và trách nhiệm xã hội là “tấm vé thông hành” bắt buộc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

VIS 2025 vì vậy không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là điểm hẹn để các thỏa thuận xuất khẩu đi vào thực chất. Sự hiện diện của hơn 300 đoàn nhà mua quốc tế cùng sự chuẩn bị chủ động từ doanh nghiệp và địa phương cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến sourcing chiến lược. Với sự đồng hành từ Bộ Công thương và chính quyền TPHCM, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2025 được đánh giá là khả thi, mở ra triển vọng hàng Việt vươn lên nấc thang mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.

VIS 2025 – Cơ hội ký kết đơn hàng thực chất cho doanh nghiệp 450 đoàn thu mua từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. 400 doanh nghiệp Việt Nam , 12.000 sản phẩm trưng bày trên diện tích 10.000m².

, 12.000 sản phẩm trưng bày trên diện tích 10.000m². 3.000 cuộc hẹn B2B theo lịch hẹn trước và khoảng 5.000 cuộc kết nối tự do.

theo lịch hẹn trước và khoảng 5.000 cuộc kết nối tự do. 150 đoàn quốc tế sẽ làm việc tại Tây Ninh ngày 6-9.

ÁI VÂN