VN-Index vượt 1.700 điểm rồi “lao dốc”

Trước áp lực chốt lời ồ ạt của nhà đầu tư, VN-Index sau khi vượt 1.700 điểm, lên cao nhất 1.712 điểm đã quay đầu giảm đến 45 điểm trong phiên, về 1.666,97 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần (ngày 5-9) đã quay đầu giảm mạnh sau nhiều phiên liên tục lập đỉnh trước đó. Thị trường chìm trong sắc đỏ, số cổ phiếu giảm gấp 2,5 lần số cổ phiếu tăng.

Nhóm cổ phiếu bất động sản là nhóm cổ phiếu duy nhất còn giữ được một số cổ phiếu tăng: EVG tăng trần, KBC tăng 2,11%; NVL, NLG, SZC tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tài chính giảm sâu. Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm trên 3% góp phần kéo chỉ số giảm mạnh: SHB giảm 4,51%, TPB giảm 4,19%, MBB giảm 3,01%, BID giảm 3,34%, VIB giảm 3,05%, EIB giảm 3,52%, VPB giảm 4,01%, MSB giảm 4,32%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng giảm mạnh: AGR giảm kịch sàn, CTS giảm 6,47%, BSI giảm 5,46%, SSI giảm 4,26%, VIX giảm 4%, HCM giảm 4,04%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, đầu tư công cũng ngập trong sắc đỏ: MWG giảm 3,23%, MSN giảm 2,12%; VSC giảm 5,49%, CII giảm 2,52%, PC1 giảm 2,49%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 29,32 điểm (1,73%) còn 1.666,97 điểm với 230 mã giảm, 100 mã tăng và 45 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 3,32 điểm (1,17%) còn 280,67 điểm với 95 mã tăng, 72 mã giảm và 72 mã đứng giá.

Do nhà đầu tư chốt lời mạnh nên thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 10.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 50.300 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng đã bán ròng thứ 6 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 1.350 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VPB gần 269 tỷ đồng, VHM hơn 204 tỷ đồng và MBB gần 155 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN