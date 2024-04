Về núi Bà Đen trốn nóng và săn những góc nhìn siêu hiếm trong mùa săn mây

Từ đầu tháng 4, núi Bà Đen liên tiếp xuất hiện các hiện tượng mây hiếm gặp như mây thấu kính, milky way (dải ngân hà), biển mây…, hút một lượng lớn du khách, đặc biệt là giới trẻ đổ về Tây Ninh săn mây.

Tầm từ 5 đến 8 giờ sáng là thời điểm dễ săn mây thấu kính nhất trong những ngày này tại núi Bà Đen. Mây thấu kính với hình dạng tựa chiếc nón mây trắng bồng bềnh úp trên đỉnh núi là một hiện tượng mây hiếm gặp trên thế giới, nhưng là “đặc sản” khá dễ gặp tại núi Bà, đặc biệt trong thời điểm từ tháng 4 này.

Dân săn mây có rất nhiều lựa chọn góc đứng để chộp được những khoảnh khắc đẹp nhất của núi Bà khi đội mũ mây. Vài địa điểm được nhiều người lựa chọn là đường sau núi thuộc huyện Dương Minh Châu, huyện Hoà Thành, hoặc các quán cà phê dưới chân núi.

Ngắm mây núi Bà từ Hồ Dầu Tiếng – hồ thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á là một góc nhìn cực đỉnh, khi ngọn núi cao nhất Nam bộ in bóng xuống mặt nước hồ vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng và ảo diệu.

Đỉnh núi phủ một lớp mây bồng bềnh làm nổi bật tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á toạ lạc trên đỉnh núi. Nhiều người ví von đây là một khoảnh khắc “thần tiên” mà không phải ai cũng có cơ hội được tận mắt nhìn thấy.

Được phủ một lớp mây lớn, nên đỉnh núi Bà Đen luôn có nhiệt độ mát lạnh, thấp hơn thành phố từ 8-10 độ. Vì vậy, núi Bà Đen là điểm đến trốn nóng và giải nhiệt hoàn hảo khi miền Nam đang trong những ngày nắng nóng kéo dài. Đặc biệt rất nhiều người thích thú với cảm giác se lạnh vào buổi tối trên đỉnh núi với nhiệt độ xuống thấp hơn 20 độ C.

Rất nhiều bạn trẻ lên đỉnh núi “check nhân phẩm” để săn cơ hội được ngắm biển mây bồng bềnh trải dài, có khi che phủ tầm nhìn cả hồ Dầu Tiếng mênh mông. Biển mây không phải là hiện tượng hiếm gặp tại núi Bà Đen, nhưng không nhiều người có may mắn chộp được những biển mây lớn đẹp tựa chốn thần tiên.

Đứng ngay trên đỉnh núi vào ngày 9-4 vừa qua, nhiều du khách đã bất ngờ khi được chứng kiến hiện tượng milky way – khi ngân hà là một dải sáng mờ nhạt lấp lánh có màu trắng sữa vắt ngang bầu trời. Những điểm săn milky way đẹp nhất ở Việt Nam là các đỉnh núi cao như Fansipan, Bạch Mộc Lương Tử hay núi Bà Đen. Theo dự đoán, tầm tháng 7-8, milky way sẽ xoay thẳng đứng qua phía tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tạo nên khoảnh khắc đẹp mê hồn.

Săn mây núi Bà vào buổi tối cũng là một trải nghiệm rất độc đáo và hiếm lạ. Khi hàng ngàn ánh đèn được thắp sáng trên đỉnh núi, mây bám trên triền núi và vờn quanh quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tạo không gian vô cùng ảo diệu.

Ngắm mây bao quanh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và sà xuống quảng trường rộng lớn quanh trụ kinh Bát Nhã trong đêm dâng đăng là một trải nghiệm độc nhất vô nhị tại núi Bà.

Giữa không gian mờ ảo của mây, nghi thức dâng đăng được tổ chức vào tất cả các buổi tối thứ 7 hàng tuần là khoảnh khắc thiêng liêng mà rất nhiều du khách mong muốn được trải nghiệm khi đến núi Bà Đen.

Được mệnh danh là “nóc nhà Nam bộ”, núi Bà Đen hút một lượng lớn du khách, đặc biệt là giới trẻ đến săn mây tầm từ tháng 5 đến 8. Năm nay, mùa mây đến sớm khiến đỉnh núi cao nhất Nam bộ hot rần rần ngay từ những ngày đầu tháng 4.

Dự báo, dịp nghỉ lễ 30-4 kéo dài năm nay, núi Bà Đen sẽ là điểm đến hút khách bậc nhất Nam bộ khi đang trong mùa săn mây đẹp nhất cùng rất nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện các di sản văn hóa phi vật thể Nam bộ được trình diễn, mang đến một không gian lễ hội sôi động trên đỉnh núi.

Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ - HUỲNH THANH LIÊM