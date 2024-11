Vé xe Tết 2025: Canh giờ vẫn không mua được

Thông tin từ nhà xe Chín Nghĩa, doanh nghiệp mở bán vé tết từ 24-11, tuy nhiên đến hôm nay (29-11), lượng vé tuyến TPHCM - Quảng Ngãi trong các ngày cao điểm 22-1 đến 27-1-2025 đã hết đối với vé giường nằm, vé luxury (loại 34 giường) và limousine (loại 22 giường), chỉ còn vé ghế ngồi. Giá vé năm nay của đơn vị giao động từ 690.000 - 1.430.000 đồng tùy loại.

Nhà xe Phương Trang cũng thông báo mở đăng ký vé bổ sung đi tuyến TPHCM về các tỉnh miền Trung, nhưng lượng vé cũng hết nhanh chóng ở các ngày cao điểm. Nhiều khách hàng cho biết, dù canh giờ truy cập mua vé nhưng vẫn chưa “săn” được.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các bến xe tại thành phố dự kiến phục vụ trong 20 ngày (từ 19-1 đến 7-2-2025).

Cụ thể, Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng khách tăng 5% và lượng xe tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024, với khoảng hơn 760.000 lượt khách và 33.650 chuyến xe. Lượng khách dự kiến tập trung nhiều trong các ngày 25, 26 và 27-1-2025 (tức 26 đến 28 tháng Chạp). Ngày cao điểm nhất, bến xe có thể phục vụ hơn 62.000 lượt khách. Giá vé tại bến quy định tăng không quá 40% để bù chi phí chiều rỗng.

Bến xe Miền Tây dự báo đón khoảng hơn 760.000 lượt khách trong dịp Tết 2025. Ảnh: HẢI NGỌC

Đại diện Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) thông tin, trong 20 ngày phục vụ đi lại dịp Tết, bến xe ước tính đón gần 138.000 lượt khách, tăng nhẹ so với năm ngoái. Trong những ngày đông khách nhất (từ 24-1 đến 26-1-2025), lượng khách tại bến khoảng 11.000 - 13.000 lượt/ngày.

Để kiểm soát giá vé, bến xe yêu cầu các đơn vị vận tải niêm yết giá vé tại quầy và thống kê sản lượng vé bán hàng ngày. Giá vé dự kiến tăng không quá 40% đến 60% tùy chặng và ngày.

Tương tự, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cũng quy định giá vé không tăng quá 40% - 60% trong dịp cao điểm đi lại. Dịp tết này, đơn vị sẽ phục vụ hơn 181.000 lượt khách, tương đương 9.320 chuyến xe.

Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga đều dự báo sản lượng khách tăng 6% so với cùng kỳ. Bến xe An Sương ước đạt gần 80.000 lượt khách, còn Bến xe Ngã Tư Ga đón khoảng 51.700 khách, tăng gần 3.000 hành khách so với năm 2024.

Trong khi đó, thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), lượng vé tàu bán ra đến hiện tại khoảng 125.000 vé. Hiện vé tàu đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đến Nha Trang, Hà Nội trong ngày 27 và 28-1-2025 chỉ còn hơn 8.000 vé.

Ngành đường sắt lưu ý, hành khách cần mang vé điện tử hoặc vé giấy cùng giấy tờ tùy thân để đảm bảo việc kiểm tra thông tin trước cửa ga và cửa toa tàu. Ngoài ra, hành khách nên có mặt tại ga trước từ 30 phút trở lên và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ được in trên vé, mỗi khách không mang quá 20kg hành lý.

HẢI NGỌC