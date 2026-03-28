"Vì thế giới này cần bạn" gợi nhắc nhiều thông điệp ý nghĩa

Ngày 28-3, tại Đường sách TPHCM, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Sống thông minh giữa dòng đời vội vã”, nhân dịp ra mắt ấn phẩm Vì thế giới này cần bạn của nhà báo Tuấn Đức.

Nhà báo Tuấn Đức (sinh năm 1985), tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện đang làm việc tại Báo Tiền phong. Anh cũng là tác giả của một số ấn phẩm do NXB Kim Đồng ấn hành trước đây như: Nhoi rực rỡ, Công việc ngắn, tầm nhìn dài, Gửi bố mẹ thân yêu… Vì thế giới này cần bạn là tác phẩm mới nhất của anh, gồm 32 bài tản văn, đưa bạn đọc đến những khoảng dừng cần có giữa cuộc đời nhiều xô bồ, hối hả.

Cuốn sách đan xen nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, chẳng hạn câu chuyện về James Dyson, người đã trải qua hơn 5.000 lần thất bại trước khi tạo ra chiếc máy hút bụi nổi tiếng, trở thành minh chứng cho việc thành công không đến từ sự hoàn hảo ngay từ đầu, mà từ quá trình kiên trì và thử nghiệm.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đến chia vui cùng tác giả Tuấn Đức

Điểm đặc biệt của Vì thế giới này cần bạn là chất liệu đời sống rất gần gũi. Những câu chuyện trong sách có thể bắt đầu từ những điều quen thuộc như chạy bộ, viết nhật ký, mua một cuốn sổ mới, hay những cảm xúc rất đời thường trong một ngày. Qua từng chi tiết giản dị, tác giả gợi nhắc: niềm vui không nhất thiết phải đến từ những thành tựu lớn lao. Đôi khi, ý nghĩa của cuộc sống nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé mà ta thường bỏ qua.

Đông đảo bạn trẻ đã đến tham dự chương trình

Chia sẻ tại chương trình, nhà văn Phan Hồn Nhiên, Phó Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, cho biết, làm việc tại các tờ báo dành cho giới trẻ nên sách của Tuấn Đức rất gần gũi với người trẻ, giúp họ nhìn thấy bản thân của mình trong đó, và thấy được nhiều thông điệp ý nghĩa.

“Trong nhịp sống hiện đại hối hả và nhiều áp lực, có những người bên ngoài luôn vui vẻ nhưng có những vấn đề, những tác động bên trong thì ít khi được nhìn thấy. Khi đọc Vì thế giới này cần bạn, các bạn trẻ sẽ hiểu mình cũng có một vai trò, ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống này. Và quan trọng hơn, dù bản thân mình như thế nào thì vẫn có người hiểu mình, giống như tác giả Tuấn Đức”, nhà văn Phan Hồn Nhiên chia sẻ.

QUỲNH YÊN