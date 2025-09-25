Việt Nam có tuyến vận tải biển trực tiếp đầu tiên tới Địa Trung Hải

Tuyến vận tải biển ZIM Mediterranean Premium – ZMPlus nâng cấp chính thức đi vào hoạt động, mở ra hành lang thương mại chiến lược mới cho hàng hóa Việt Nam.

Tàu M/v JADE cập cảng CMIT, sáng 25-9

Năng suất khai thác ấn tượng

Ngày 25-9, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) đã ghi dấu mốc lịch sử quan trọng khi đón thành công tàu M/v JADE, chính thức khai trương tuyến dịch vụ ZIM Mediterranean Premium – ZMPlus nâng cấp. Đây là tuyến dịch vụ hàng hải trực tiếp và độc quyền đầu tiên kết nối Việt Nam với khu vực Địa Trung Hải.

Nghi thức mở tuyến mới

Tàu M/v JADE với chiều dài 272 mét và tải trọng 81.592 DWT đã thể hiện hiệu quả vận hành vượt trội ngay từ chuyến cập cảng đầu tiên. Trong vòng chỉ 10 giờ làm việc, CMIT đã hoàn thành việc xếp dỡ hơn 1.200 TEUs, đạt năng suất trung bình khoảng 120 container/giờ. Tàu đã rời cảng đúng lịch trình vào lúc 16 giờ cùng ngày để tiếp tục hành trình đến các điểm đến tiếp theo.

Ông Assaf Tiran, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách tuyến Cross Suez và Atlantic của hãng tàu ZIM, nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến vận tải mới: "Tuyến dịch vụ ZIM Mediterranean Premium – ZMPlus mới và nâng cấp là một trụ cột quan trọng trong mạng lưới toàn cầu của ZIM".

Cũng theo ông Tiran, tuyến này vận hành độc lập với đội tàu gồm 15 tàu hiện đại, trong đó có những tàu sử dụng nhiên liệu LNG thân thiện môi trường. Điều này thể hiện cam kết của ZIM không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn về trách nhiệm môi trường.

Ông Fernando De la Rosa, Giám đốc ZIM Việt Nam, cho biết thêm: "Đây là tuyến dịch vụ hàng hải trực tiếp duy nhất kết nối Việt Nam với Tây Ban Nha, Ý và Israel, ZMPlus mang đến thời gian vận chuyển tối ưu và khả năng tiếp cận liền mạch tới các thị trường trọng điểm".

Cầu nối thương mại hai chiều

Bà Bernadette Chan, Tổng Giám đốc CMIT, đánh giá tuyến kết nối mới không đơn thuần là một dịch vụ vận tải thông thường. "Đây là cầu nối trực tiếp giữa hai khu vực đầy năng động, có thị trường đang phát triển và nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ", bà Chan chia sẻ.

Với vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong vai trò trung tâm sản xuất và xuất khẩu châu Á, việc có tuyến vận tải trực tiếp tới Địa Trung Hải sẽ giúp các doanh nghiệp Việt tiết kiệm thời gian và chi phí logistics đáng kể. Ngược lại, các sản phẩm từ Tây Ban Nha, Ý và Israel cũng có thể tiếp cận thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á một cách thuận lợi hơn.

Thực hiện ngay việc làm hàng

Việc tàu JADE cập cảng CMIT một lần nữa khẳng định niềm tin của ZIM vào năng lực và lợi thế chiến lược của cảng. Trong hai năm qua, CMIT đã trở thành cảng trung chuyển khu vực Đông Nam Á của ZIM, góp phần đưa Cái Mép tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế theo định hướng của Chính phủ.

Hiện tại, cùng với ZMPlus và 7 tuyến dịch vụ khác đang được khai thác hàng tuần tại CMIT, khách hàng có thể kết nối với các thị trường lớn trên toàn cầu, bao gồm Hoa Kỳ, châu Âu – Địa Trung Hải, Trung Đông và nội Á.

Với lợi thế địa lý và năng lực kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, Cái Mép đang từng bước khẳng định vị thế trong bản đồ logistics khu vực và thế giới.

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM