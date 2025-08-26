Việt Nam đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng

Đến nay, sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động và 10 tháng 21 ngày triển khai cao điểm 450 ngày đêm, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Sáng 26-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các địa phương và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ tới dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, ngày 24-11-2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW (Nghị quyết 42) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thủ tướng tham quan một gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tuy nhiên, kết quả rà soát cuối năm 2023 cho thấy cả nước vẫn còn gần 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, vẫn còn nhiều hộ dân sống trong những căn nhà đơn sơ, tạm bợ, không đảm bảo an toàn tối thiểu. Từ kinh nghiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị và một số địa phương, từ cuối năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội đồng Thi đua khen thưởng đã quyết định phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 - 2025, mục tiêu là quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát vào cuối năm 2025.

Trong quá trình triển khai, nhờ bám sát thực tiễn, nhận định chính xác tình hình, khi thấy có thời cơ kết thúc sớm hơn, với tinh thần "thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa", Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-8-2025, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả tổng thể công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đến nay, sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động và 10 tháng 21 ngày triển khai cao điểm 450 ngày đêm, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu tại Nghị quyết 42.

Báo cáo nêu rõ, đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỷ đồng được triển khai trong chương trình. Trong đó, hơn 24.000 tỷ đồng Nhà nước đã cho phép sử dụng 5% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 là 5.070 tỷ đồng và từ 1.940 tỷ đồng từ tăng thu ngân sách 2024 để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo, huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức quy định của Trung ương: Tuyên Quang, Thanh Hóa: 80 triệu đồng/hộ, Hà Nam (giờ là Ninh Bình) 120 triệu đồng/hộ xây dựng mới. 60% hộ gia đình đã tự huy động thêm nguồn lực xây dựng cao hơn mức hỗ trợ.

Cả nước đã huy động được 2,7 triệu ngày công lao động và hơn 454.000 lượt người tham gia hỗ trợ người dân.

Bên cạnh đó, một số bộ, cơ quan đã huy động nguồn lực và hỗ trợ rất lớn cho chương trình như: Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, huy động 140.983 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân với 414.526 ngày công và 62.916 lượt phương tiện; Bộ Công an đã hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, công an nhân dân với 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng; ngành Ngân hàng đã hỗ trợ khoảng 1.815,15 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam huy động thông qua Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hơn 125,88 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên các cấp trên cả nước đã đóng góp 485.715 ngày công lao động…

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, kết quả này khẳng định sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền cơ bản về chỗ ở của công dân, là minh chứng cho cam kết quốc tế của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về xóa nghèo ở Brazil.

Dù đạt được những kết quả căn bản, đây mới chỉ là bước đầu của hành trình hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát và hộ nghèo đa chiều. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực để xóa số nhà còn lại chưa đăng ký và số phát sinh mới trước tháng 12-2035; đồng thời, chăm lo toàn diện cho người dân an cư, lạc nghiệp - có chỗ ở, việc làm, sinh kế, thu nhập ổn định để không ai bị bỏ lại phía sau.

