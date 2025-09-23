Đánh thức tiềm năng, du lịch Việt phục hồi ngoạn mục

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa công bố Giải thưởng Vietnam Tourism Awards 2025 sau 5 năm gián đoạn, vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo xuất sắc. Giải thưởng khẳng định phong trào thi đua nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và quảng bá du lịch Việt Nam, minh chứng sức sống và sáng tạo sau đại dịch.

Du lịch Việt phục hồi ngoạn mục

Bứt phá sau đại dịch

Ngay khi mở cửa trở lại, Bộ VH-TT-DL phát động nhiều phong trào như “Vì môi trường du lịch xanh, sạch”, “Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng” và “Du lịch Việt Nam - Cất cánh”. Những sáng kiến này huy động sức mạnh toàn xã hội, biến thách thức thành cơ hội, tạo khí thế mới cho ngành.

Năm 2024, Việt Nam đón 17,58 triệu khách quốc tế, 110 triệu khách nội địa, doanh thu ước đạt 840 nghìn tỷ đồng, tăng gần 24% so với 2023. Ước tính 8 tháng năm 2025, khách quốc tế đạt gần 14 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ, tạo đà hoàn thành mục tiêu cả năm.

Hết tháng 8 -2025, ước tính lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu lượt

Các địa phương, doanh nghiệp liên tục đổi mới sản phẩm: nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch chữa lành, cộng đồng ở Tây Bắc - Tây Nguyên, mạo hiểm, du lịch đêm. Nhiều đường bay quốc tế mới mở, cùng chiến dịch quảng bá số hóa “Live Fully in Vietnam”, “Vietnam Timeless Charm” lan tỏa mạnh mẽ, thu hút khách từ châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Trung Đông. Nhiều tạp chí uy tín như Lonely Planet, Travel + Leisure liên tục xếp nhiều địa phương Việt Nam vào nhóm điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.

Nhờ đó, Việt Nam nhiều năm liên tiếp được vinh danh tại World Travel Awards với các danh hiệu: “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”, “Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á”, “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á”, “Điểm đến hàng đầu châu Á”. Đây là sự ghi nhận quốc tế cho thương hiệu Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện.

Hướng tới du lịch xanh và bền vững

Ngành du lịch đang chuyển mạnh sang mô hình xanh - sạch - bền vững. Tại Hội nghị Du lịch thế giới lần thứ 4 ở Hàn Quốc, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: “Việt Nam đã có bước đi bài bản, từ chiến lược quốc gia đến mô hình cụ thể, nhằm đưa phát triển xanh trở thành trục xuyên suốt trong thập niên tới”.

Vườn gừng được ví như "ốc đảo" xanh tại Azerai Kê Gà Bay

Hội An, Huế, Đà Lạt, Ninh Bình đi đầu với mô hình “Du lịch không rác thải nhựa”, khuyến khích năng lượng tái tạo và phương tiện thân thiện môi trường. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng: “Doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, sáng tạo và thân thiện sẽ được du khách ưu tiên lựa chọn”.

Nhiều “ốc đảo xanh” đã trở thành điểm nhấn: The Anam Cam Ranh với 12ha phủ xanh bởi hơn 3.000 cây dừa; Azerai Kê Gà Bay (Bình Thuận); TIA Wellness Resort (Đà Nẵng) gây ấn tượng với khu vườn Wellness 1.700m² quanh thác nước và hồ bơi...

Không gian xanh được yêu thích tại nhiều khu nghỉ dưỡng của Việt Nam

Bên cạnh đó, du lịch văn hóa vẫn giữ vai trò trụ cột. Các di sản thế giới như Tràng An, Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn được bảo tồn và khai thác bền vững. Chuyển đổi số từ đặt phòng, thanh toán không tiền mặt đến ứng dụng dữ liệu khách đang định hình hệ sinh thái thông minh, nâng cao trải nghiệm.

Với chiến lược đồng bộ, phong trào thi đua rộng khắp và mô hình sáng tạo, du lịch Việt Nam không chỉ phục hồi ngoạn mục sau đại dịch mà còn tăng tốc mạnh mẽ. Mục tiêu năm 2025 là đón 25 triệu khách quốc tế, 150 triệu khách nội địa, khẳng định vị thế Việt Nam là điểm đến xanh - thân thiện - bền vững hàng đầu châu Á.

MAI AN