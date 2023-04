Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Cộng hòa Áo, một quốc gia thành viên quan trọng của Liên minh châu Âu (EU).

Đánh giá cao việc Áo luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu trong nhiều năm qua, Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) nhằm nâng trao đổi trao đổi thương mại song phương lên 4 tỷ USD trong những năm tới; mong muốn Áo tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như điện tử, dệt may, da giày, nông – thủy sản tiếp cận thị trường Áo và EU.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Chính phủ Áo có tiếng nói ủng hộ, thúc đẩy Quốc hội Áo sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực. Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg khẳng định, Chính phủ Áo luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Áo rất quan tâm và mong muốn hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác Việt Nam.





Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo. Trao đổi toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước và quan hệ hợp tác song phương, hai bên vui mừng nhận thấy, sau hơn 50 năm (1972 – 2023), quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Áo đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển, văn hóa. Hai bên nhất trí còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, hai bên đã thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Áo luôn là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu từ nhiều năm qua. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 2,79 tỷ USD.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tận dụng đầy đủ, hiệu quả Hiệp định EVFTA; khuyến khích các doanh nghiệp Áo tăng cường đầu tư ở Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Áo có thế mạnh như kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ mới, sản xuất chip bán dẫn…