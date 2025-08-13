Họp mặt kỷ niệm Ngày Độc lập Ấn Độ

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM Huỳnh Thành Lập tặng hoa Tổng Lãnh sự Ấn Độ Vipra Pandey tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM Huỳnh Thành Lập ôn lại lịch sử của ngày 15-8-1947, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Mahatma Gandhi, nhân dân Ấn Độ đã giành được độc lập, trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Ấn Độ. Ông Huỳnh Thành Lập khẳng định, 79 năm qua, nhân dân Ấn Độ đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, là Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Theo ông Huỳnh Thành Lập, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và nhất là từ khi nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2016 đến nay, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, lòng tin chiến lược không ngừng được củng cố qua sự hợp tác chặt chẽ của các ngành, các địa phương và trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao.

Ở cấp địa phương, theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM, lãnh đạo thành phố các thời kỳ đều dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc cho quan hệ hữu nghị song phương Việt Nam - Ấn Độ. Hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ tại TPHCM diễn ra sôi động trong các hoạt động giao thương kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục…, góp phần kết nối bền chặt thêm tình đoàn kết - hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Ấn Độ tại TPHCM nhấn mạnh, hai nước gắn kết với nhau bởi lịch sử, giá trị và những ước mơ chung. Hai dân tộc Ấn Độ và Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng cho nhau, từ sự truyền bá Phật giáo hơn 2.000 năm trước cho đến tinh thần đoàn kết trong đấu tranh giành độc lập.

Theo ông Vipra Pandey, trong hai thập kỷ qua, quan hệ Đối tác Ấn Độ - Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng từ vài trăm triệu USD vào đầu những năm 2000 lên hơn 15 tỷ USD vào năm 2024. Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước diễn ra sôi động với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

THỤY VŨ