Việt Nam quảng bá du lịch tại Hoa Kỳ

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình xúc tiến du lịch tại Washington DC, New York và Boston từ ngày 1 đến 13-11 nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam, tăng cường hợp tác và thu hút du khách Hoa Kỳ.

Du lịch Golf của Việt Nam là một trong những sản phẩm được xúc tiến quảng bá tại Hoa Kỳ

Với chủ đề “Việt Nam: Thế giới của những trải nghiệm, giá trị vượt trội”, chương trình có sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và đại diện các địa phương du lịch tiêu biểu.

Đoàn Việt Nam sẽ giới thiệu các điểm đến nổi bật như Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…, cùng các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu du khách Hoa Kỳ như du lịch biển nghỉ dưỡng, văn hóa - di sản, golf, MICE, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và du lịch cao cấp.

Nằm giữa khung cảnh hùng vĩ của núi đồi, khe suối và rừng xanh phía Tây Đà Nẵng, Bà Nà Hills Golf Club là một trong những điểm đến nổi bật của người yêu Golf

Chương trình còn có các hoạt động như gặp gỡ kết nối giữa các doanh nghiệp (B2B), biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tiệc giao lưu và bốc thăm trúng thưởng, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, quảng bá điểm đến và tăng cường kết nối truyền thông.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón khoảng 623.000 lượt khách Hoa Kỳ - tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2024 - đứng thứ tư trong nhóm khách quốc tế đến Việt Nam. Khách Hoa Kỳ có xu hướng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Với việc Việt Nam - Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và đường bay thẳng hai nước được khai thác, ngành du lịch kỳ vọng các hoạt động xúc tiến này sẽ góp phần thu hút nhiều du khách Hoa Kỳ hơn, qua đó nâng cao vị thế thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

MAI AN