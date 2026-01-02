Phía Đông TPHCM “bùng nổ” khách du lịch

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng hoàn thiện, đưa vào sử dụng, cùng loạt sự kiện văn hóa - thể thao - ẩm thực đã kéo hàng trăm ngàn lượt khách đến phía Đông TPHCM vui chơi trong những ngày nghỉ Tết dương lịch 2026.

Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM)): Khách đông chưa từng có

Điểm hấp dẫn du khách đến check-in nhất trong kỳ nghỉ lễ năm nay chính là công viên Bãi Sau. Từ sáng sớm đến tối khuya, khu vực này luôn tấp nập người dân và du khách.

Tuyến đường Thùy Vân thường xuyên diễn ra tình trạng kẹt xe do lượng khách đổ về mỗi ngày một nhiều.

Khách du lịch chật nêm trên biển Bãi Sau trong những ngày nghỉ Tết d ương lịch. Ảnh: QUANG VŨ

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 1-1 và sáng 2-1 rất đông du khách tập trung tại khu vực Bãi Sau để vui chơi, tắm biển.

Buổi tối, lượng khách đổ về càng đông khi toàn bộ công viên sáng đèn, các hiệu ứng ánh sáng được kích hoạt, với nhiều trò chơi và chương trình ca nhạc...

Khách du lịch đông kín công viên có diện tích khoảng 20ha. Các điểm như cầu đi bộ, khu trình diễn 3D Mapping, quảng trường và tháp Tam Thắng, khu lễ hội ẩm thực Khơi sóng bình minh đặc biệt thu hút du khách.

Du khách trải nghiệm ẩm thực tại l ễ hội ẩm thực "Khơi sóng bình minh - Hương vị biển xanh". Ảnh: QUANG VŨ

Trước đó, đêm giao thừa, chương trình hòa nhạc nghệ thuật, bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 thu hút hàng trăm ngàn người dân.

Sáng 1-1-2026, giải chạy bộ Khơi sóng bình minh và đồng diễn yoga cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân và du khách.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng tại tháp Tam Thắng. Ảnh: QUANG VŨ

Gia đình chị Mai Thanh Thảo, bay từ Hải Phòng vào TPHCM tối 31-12-2025 rồi di chuyển về phường Vũng Tàu nghỉ lễ. Chị nói: “Biết công trình chỉnh trang đường Thùy Vân đã khánh thành, tại đây có rất nhiều hoạt động trong dịp Tết dương lịch nên tôi háo hức muốn đưa các con đến chiêm ngưỡng. Tôi khá bất ngờ trước sự lột xác của Bãi Sau, quá lung linh và hoành tráng”.

Theo Phòng Văn hóa – Xã hội phường Vũng Tàu, trong ngày 1-1 ước tính hơn 33.000 du khách đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển. Dự kiến 3 ngày nghỉ tết còn lại, lượng khách tiếp tục tăng.

“Dù khách đông chưa từng có nhưng các hoạt động đã diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, không có sự cố phức tạp xảy ra”, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết.

Các tuyến du lịch ven biển nhộn nhịp

Sáng 2-1, từng dãy dài ô tô nối nhau từ quốc lộ 51 về Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm… Dưới biển, khách du lịch chật như nêm; trên phố cũng nườm nượp khách đến - đi, vui chơi, trải nghiệm.

Du khách check -in tại l ễ hội diều khổng lồ ở xã Phước Hải. Ảnh: QUANG VŨ

Tại lễ hội diều khổng lồ ở xã Phước Hải (diễn ra từ ngày 1 đến 4-1) đã có hàng ngàn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh.

Anh Trần Hữu Phúc, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai cho hay: “Tôi nghĩ mình đã rất sáng suốt khi lựa chọn phía Đông TPHCM cho kỳ nghỉ tết khi nơi này có rất nhiều hoạt động như thả diều, đêm nhạc, thưởng thức hải sản, tắm biển, tham quan khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu…”.

Riêng tại xã Hồ Tràm, lượng khách tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các khu nghỉ dưỡng như Angsana & Dhawa, Melia, Emerld và Carmelina Hồ Tràm tổ chức nhiều trò chơi dân gian, đua thuyền kayak, xây lâu đài cát đến nhảy Zumba, đốt lửa trại, tiệc buffet…

Ông Trương Tấn Đạt, Tổng Quản lý resort Le Palmier Hồ Tràm (xã Hồ Tràm), cho biết: “Năm nay, Le Palmier Hồ Tràm chuẩn bị một loạt chương trình để mang lại cảm giác tết sum vầy bên biển xanh cho du khách: tiệc giao thừa, buffet tết, quà tặng cho trẻ em và nhiều hoạt động văn hóa truyền thống”.

Các tour chuyên biệt như: Tour ven biển Vũng Tàu, tour nội thành Vũng Tàu, tour liên tuyến Phú Mỹ - Bà Rịa - Long Điền, tour liên tuyến Bà Rịa - Đất Đỏ, tour mua sắm tại Bà Rịa, tour trải nghiệm đồng quê, nông thôn… đều thu hút rất đông du khách tham gia.

