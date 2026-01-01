Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch Măng Đen

Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4-1-2026, với 9 hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao và du lịch, tạo không khí sôi động trong những ngày đầu năm mới.

Điểm nhấn của tuần lễ là lễ khai mạc kết hợp chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng năm mới; lễ hội khinh khí cầu bay giữa mùa hoa; chương trình nghệ thuật “Măng Đen ngày mới”; hội chợ ẩm thực – OCOP; phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen năm 2026.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc

Đặc biệt, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen sẽ diễn ra Giải Pickleball “Ươm mầm xanh cho Măng Đen”. Toàn bộ nguồn thu từ giải đấu được sử dụng để mua cây hoa anh đào Sakura Nhật Bản, trồng tại các điểm du lịch trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh và hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển du lịch bền vững.

Người dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ, cho biết Măng Đen từ lâu được ví như một “thiên đường xanh”, nơi đất trời gặp gỡ, hơi thở của rừng già hòa quyện cùng nhịp sống thanh bình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham quan gian hàng trưng bày nông sản và dược liệu tại Măng Đen

Theo bà Y Ngọc, trong năm 2025, Măng Đen tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam khi đón gần 2 triệu lượt khách trong tổng số khoảng 5 triệu lượt khách đến Quảng Ngãi, đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu du lịch hơn 3.700 tỷ đồng của toàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ngãi cam kết tiếp tục hoàn thiện, cải thiện môi trường đầu tư du lịch, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng Măng Đen trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp, phát triển bền vững, xứng tầm là “viên ngọc quý” của khu vực và quốc tế.

HỮU PHÚC