Việt Nam – Singapore thúc đẩy hợp tác quốc phòng lên tầm cao mới

Ngày 28-10, Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Singapore lần thứ 16 đã diễn ra tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, với sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Chan Heng Ki, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore.

Ông Chan Heng Ki, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore bắt tay với đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, năm 2025 sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, nhân chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vào tháng 3-2025. Đây là minh chứng cho quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai bên trong việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì đối thoại. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình cấu trúc an ninh khu vực và nhấn mạnh lập trường nhất quán về vấn đề Biển Đông – giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực, như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Tại đối thoại, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo, giao lưu giữa các lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, cứu hộ - cứu nạn và tích cực phối hợp trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN.

Phía Việt Nam mời Singapore tiếp tục cử sĩ quan tham gia các khóa đào tạo tại Học viện Quốc phòng, đồng thời hoan nghênh các đoàn nghiên cứu, học viện sang tham quan, giao lưu.

Ông Chan Heng Ki, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chan Heng Ki bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đồng thời gửi lời chia buồn tới người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi thiên tai thời gian qua. Ông khẳng định, hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và Singapore cam kết phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ quốc phòng hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực hải quân, đào tạo, an ninh mạng.

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kết thúc đối thoại, hai bên đã ký kết Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 – 2028, Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo, và chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước.

Hai bên ký kết hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH