Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026

Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) và Voxovation, phối hợp với S2O Productions cùng Channel 3 (Thái Lan), đã công bố ra mắt Eurovision Song Contest Asia năm 2026 (Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Á).

Mùa đầu tiên dự kiến quy tụ đại diện từ 10 quốc gia trong khu vực. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 14-11 tại Bangkok (Thái Lan).

Ban tổ chức công bố thông tin cuộc thi

Các quốc gia xác nhận tham gia gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Campuchia, Lào, Bangladesh, Nepal và Bhutan. Ban tổ chức cho biết danh sách này có thể tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Eurovision Song Contest Asia năm 2026 dựa trên mô hình chương trình Eurovision Song Contest (Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu), bắt đầu từ năm 1956. Cuộc thi tại châu Á được khẳng định tiếp nối tinh thần “United by Music” (Kết nối bằng âm nhạc), giá trị cốt lõi đã định hình Eurovision Song Contest. Đồng thời cũng tôn vinh sự đa dạng văn hóa và sáng tạo của châu Á.

Là một trong những thị trường âm nhạc phát triển nhanh tại Đông Nam Á, sự tham gia của Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thể hiện sức sáng tạo ngày càng mạnh mẽ của khu vực, đồng thời mở ra cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận khán giả trên toàn châu Á.

Thông qua hợp tác với các đài truyền hình và đơn vị sản xuất trong khu vực, Eurovision Song Contest Asia được kỳ vọng tiếp nối thành công của Eurovision Song Contest, tạo nên một sân khấu chung nơi các nền văn hóa giao thoa, các nghệ sĩ thể hiện bản sắc và cộng đồng sáng tạo kết nối vượt qua biên giới.

Ông Martin Green, Giám đốc Eurovision Song Contest, cho biết: “Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Eurovision Song Contest, việc mở ra chương mới này cùng châu Á mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là cơ hội để cùng châu Á xây dựng một sân chơi phản ánh tiếng nói, bản sắc và khát vọng của khu vực, đồng thời vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi đã làm nên sức hút của cuộc thi - United by Music”.

