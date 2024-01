Việt Nam vào tốp danh sách bầu chọn điểm đến du lịch năm 2024

Nền tảng tư vấn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor vừa công bố các điểm đến giành Giải thưởng Best of the Best năm 2024 của Travellers’ Choice (tạm dịch: Lựa chọn của du khách). Giải thưởng tôn vinh những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí có số lượt đánh giá và nhận xét của du khách cao trong vòng 12 tháng.