Vietnam Airlines đổi nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế

Ngày 17-3, Vietnam Airlines cho biết, sẽ điều chỉnh nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cụ thể, tại khu vực Đông Nam Á, từ ngày 29-3, Vietnam Airlines sẽ chuyển hoạt động khai thác từ nhà ga T1 sang nhà ga T3 tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila, Philippines). Việc điều chỉnh do tình trạng quá tải tại nhà ga T1. Nhà ga T3 hiện có cơ sở hạ tầng hiện đại, là nơi phục vụ nhiều hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam, giúp hãng nâng cao khả năng kết nối chuyến bay.

1000020782.jpg
Tại châu Âu, từ ngày 31-3, hãng sẽ chuyển khu vực làm thủ tục hành khách tại sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp) từ nhà ga 2E sang nhà ga 2C. Nhà ga 2C vừa được cải tạo, nâng cấp, có cơ sở hạ tầng hiện đại và khả năng kết nối tốt hơn, hiện đang phục vụ nhiều hãng hàng không quốc tế.

Đồng thời, từ ngày 19-5, Vietnam Airlines sẽ chuyển hoạt động khai thác từ nhà ga T2 sang nhà ga T3 tại sân bay Frankfurt (Đức). Nhà ga T3 dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4-2026, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, giúp tối ưu hóa quy trình khai thác, khoảng cách giữa hai nhà ga chỉ khoảng 5 phút di chuyển bằng tàu Skyline hoặc xe buýt trung chuyển.

1000020779-5706-1633.jpg
Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc tại các quầy tự làm thủ tục tại sân bay; đồng thời đến sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 3 giờ đối với các chuyến bay quốc tế để đảm bảo hành trình thuận lợi. Hệ thống biển chỉ dẫn và đội ngũ nhân viên hỗ trợ tại các nhà ga mới sẽ giúp hành khách dễ dàng di chuyển và làm thủ tục.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

