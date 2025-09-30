Xây dựng cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên hơn 2.800 tỷ đồng

Dự án nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực khai thác cho Quốc lộ 57, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại bến phà Đình Khao, đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống quốc lộ và các tuyến cao tốc trong khu vực.

Bến phà Đình Khao thường kẹt xe khi lưu lượng xe tăng đột biến vào các ngày cuối tuần

Ngày 30-9, UBND tỉnh Vĩnh Long có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên, thay thế cho phà Đình Khao hiện nay. Đây là công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,3km, trong đó riêng cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên dài hơn 1,5km, rộng 17,5m với quy mô 4 làn xe. Tuyến cầu – đường kết nối đi qua địa phận huyện Mang Thít, Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, Bến Tre (trước đây), nay là xã Nhơn Phú và Phú Phụng thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Dự án nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực khai thác cho Quốc lộ 57, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại bến phà Đình Khao, đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống quốc lộ và các tuyến cao tốc trong khu vực. Công trình sau khi đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phà Đình Khao vượt sông Cổ Chiên

Tổng mức đầu tư dự án chưa bao gồm lãi vay là hơn 2.761 tỷ đồng, nếu tính cả chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng thì tổng vốn đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng công trình hơn 1.645 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 613 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn thực hiện dự án gồm: vốn nhà nước tham gia khoảng 1.409 tỷ đồng (chiếm 49,4% tổng vốn), trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 796 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh Vĩnh Long khoảng 613 tỷ đồng. Phần còn lại do nhà đầu tư thu xếp khoảng 1.442 tỷ đồng (chiếm 50,6%).

Dự án được triển khai theo phương thức BOT với thời hạn hợp đồng dự kiến hơn 20 năm. Trong đó, thời gian xây dựng cầu khoảng 3 năm; thời gian thu phí hoàn vốn cho nhà đầu tư kéo dài gần 18 năm.

Trước đó, tháng 10-2024, Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Đình Khao theo phương thức PPP. UBND tỉnh Vĩnh Long được giao làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2024 – 2028.

TÍN HUY