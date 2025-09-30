Vĩnh Long khởi công tuyến đường kết nối các khu, cụm công nghiệp trọng điểm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự lễ có các đồng chí: Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2026. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đơn vị thi công thực hiện nghi thức động thổ khởi động dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh, tuyến ĐT.DK.08 có vai trò mạch nối chiến lược, kết nối các khu, cụm công nghiệp với cảng, cầu và các vùng kinh tế trọng điểm. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ: góp phần giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút thêm vốn đầu tư trong và ngoài nước; nâng cao điều kiện đi lại, góp phần hình thành các khu đô thị vệ tinh, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân; giúp tăng cường kết nối, củng cố tiềm lực phòng thủ khu vực.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, đáp ứng kỳ vọng phát triển kinh tế – xã hội gắn với an sinh bền vững.

TÍN HUY