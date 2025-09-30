Hàng trăm tài xế đến Trạm thu phí Long Phước nhờ hỗ trợ chuyển đổi tài khoản giao thông

Ngày 30-9, tại Trạm thu phí Long Phước (cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây), hàng trăm tài xế, chủ phương tiện đã trực tiếp đến nhờ nhân viên VETC hỗ trợ chuyển đổi sang tài khoản giao thông điện tử theo quy định mới tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP.

Nhiều người cho biết việc tự thao tác trên ứng dụng gặp nhiều khó khăn, nhất là các bước định danh điện tử, chụp giấy tờ tùy thân, khuôn mặt, và liên kết phương thức thanh toán.

Tài xế nhờ nhân viên dịch vụ VETC hỗ trợ chuyển đổi tài khoản giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Phạm Nguyên Thành (56 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ: “Tôi đã thử nhiều lần nhưng không thành công, buộc phải đến trạm. Nhờ có nhân viên hướng dẫn trực tiếp, tôi mới hoàn tất được chỉ trong vài phút”.

Theo ghi nhận, phần lớn người dùng lớn tuổi gặp trở ngại trong khâu định danh điện tử. Ứng dụng yêu cầu chụp giấy tờ và khuôn mặt nhiều lần để xác thực. Nếu thao tác sai, phải lặp lại từ đầu.

Rất nhiều tài xế nhờ nhân viên dịch vụ VETC hỗ trợ chuyển đổi tài khoản giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Anh Ngô Văn Tài, nhân viên VETC, cho biết nguyên nhân phổ biến khiến người dùng không thể chuyển đổi thành công là do không thể liên kết thanh toán. “Tài khoản giao thông không liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng như trước mà phải thông qua ví điện tử hoặc thẻ tín dụng. Đây là rào cản với nhiều tài xế vốn chỉ quen dùng tài khoản ngân hàng”, anh Tài nói.

Ngoài ra, một số trường hợp gặp lỗi kỹ thuật từ ứng dụng như kết nối mạng không ổn định, hệ thống xử lý chậm, khiến người dùng phải chờ lâu, thậm chí thao tác nhiều lần nhưng vẫn không thành công.

Không ít tài xế hiện buộc phải duy trì hai tài khoản thanh toán song song, vừa bất tiện vừa khó quản lý chi tiêu. Thực tế này cho thấy hệ thống vẫn cần được cải tiến để thân thiện hơn với người dùng, đồng thời cần mở rộng các điểm hỗ trợ trực tiếp, thay vì tập trung tại trạm thu phí.

Xe qua trạm thu phí Long Phước. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ, việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí ETC sang tài khoản giao thông điện tử thống nhất phải hoàn tất trước ngày 1-10-2025. Tài khoản giao thông sẽ được dùng để thanh toán toàn bộ các loại phí, lệ phí, dịch vụ liên quan đến phương tiện giao thông.

QUỐC HÙNG