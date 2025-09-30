Lùi thời hạn chuyển đổi sang tài khoản giao thông đến hết ngày 31-12

Cục Đường bộ Việt Nam vừa quyết định gia hạn thời điểm chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đến hết ngày 31-12-2025, thay vì yêu cầu hoàn tất trước 1-10 như dự kiến trước đó.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc lùi thời hạn nhằm tránh nguy cơ ùn tắc tại các trạm thu phí và gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ, trong bối cảnh nhiều chủ phương tiện – đặc biệt là doanh nghiệp vận tải – còn gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi.

Tính đến ngày 30-9, đã có hơn 3 triệu trên tổng số 5,8 triệu tài khoản thu phí được chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Tuy nhiên, chỉ mới hơn một nửa số tài khoản này được kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc ủy nhiệm chi), vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản chưa hoàn tất kết nối, trong đó có gần 170.000 tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, quá trình kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại hơn so với cá nhân, do: Nguyên nhân là do ví điện tử cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi; thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1%-2%); phương án ủy nhiệm chi (tài khoản thanh toán được chủ phương tiện ủy nhiệm chi khi phát sinh giao dịch) kết nối với tài khoản giao thông chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Ngoài ra, một số cá nhân là người nước ngoài cũng phản ánh gặp khó khăn trong quá trình định danh cá nhân để liên kết tài khoản giao thông.

Trước thực trạng này, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí hiện hành đối với các trường hợp chưa hoàn tất chuyển đổi, đặc biệt với cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp, đến hết 31-12-2025. Đồng thời, tăng cường nhân lực hỗ trợ tại các trạm thu phí, xây dựng kịch bản ứng phó sự cố hệ thống, đảm bảo hoạt động thu phí diễn ra thông suốt.

Cục cũng đang phối hợp với Bộ Xây dựng và tham mưu làm việc với Ngân hàng Nhà nước, nhằm chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán gỡ vướng về phí dịch vụ và giải pháp kỹ thuật, giúp quá trình kết nối được triển khai hiệu quả, đồng bộ với hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc.

BÍCH QUYÊN