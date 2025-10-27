Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thăm, tặng quà người dân vùng sạt lở

Chiều 27-10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát, thăm hỏi và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đê bao cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện).

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu thăm hỏi, động viên bà con bị ảnh hưởng bởi vụ lở đê bao cồn Thanh Long. Ảnh: BD

Đến thăm các hộ dân, đồng chí Trần Văn Lâu ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng sạt lở. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, qua khảo sát thực tế, tình trạng sạt lở đê bao ở cồn Thanh Long vẫn còn nguy cơ tái diễn, đe dọa đến tính mạng và đời sống của người dân.

Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo UBND tỉnh phối hợp các ngành liên quan giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời, việc sắp xếp chỗ ở mới cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường, đảm bảo đời sống và sinh kế lâu dài cho các hộ bị ảnh hưởng.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu thăm hỏi người dân. Ảnh: BD

Trước đó, tối 23-10, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao, đoạn đê bao cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện) bị vỡ với chiều dài khoảng 15m. Sự cố xảy ra đã khiến nước tràn vào khu vực sản xuất, gây ngập và thiệt hại khoảng 15 ha vườn cây ăn trái của 6 hộ dân sinh sống trên cồn. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương cùng người dân đã huy động lực lượng, vật tư khẩn trương gia cố, khắc phục tạm thời đoạn đê bị vỡ, hạn chế thiệt hại lan rộng.

TÍN HUY