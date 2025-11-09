Vĩnh Long: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê bao cồn Thanh Long

Đoạn đê bị vỡ tại cồn Thanh Long ngày 23-10

Theo đó, đoạn sạt lở dài 225m, đoạn từ hộ ông Phan Thanh M. đến hộ bà Lê Thị Đ.. Đây được xác định là khu vực sạt lở nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 23-10, khi triều cường dâng cao đã làm vỡ hoàn toàn 15m đoạn đê bao khu vực cồn Thanh Long. Ngoài vị trí sạt lở chính, còn có hai đoạn đê khác đang ở tình trạng xung yếu, có nguy cơ tiếp tục sạt lở: đoạn 1 dài 210m tiếp giáp vị trí bị vỡ, hiện đê đã bị xói lở, phần còn lại rất mỏng; đoạn 2 dài 317m, cách khu vực sạt lở khoảng 200m về phía thượng lưu, được xác định là điểm cần được gia cố khẩn cấp.

Lực lượng chức năng, người dân khẩn trương khắc phục sạt lở đê bao ﻿cồn Thanh Long

Nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời, sạt lở có thể tiếp tục mở rộng, gây ngập sâu khoảng 2m, đe dọa trực tiếp 6 hộ dân với 23 nhân khẩu sinh sống trong khu vực.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó: cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, thông báo cho người dân không đến gần khu vực sạt lở; đồng thời theo dõi diễn biến địa chất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chính quyền xã Quới Thiện được giao phối hợp tuyên truyền, vận động người dân trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn; thống kê, báo cáo thiệt hại theo quy định. Các đơn vị chuyên môn sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp công trình và phi công trình để xử lý sạt lở, bảo đảm an toàn khu dân cư và vùng sản xuất.

TÍN HUY