Vĩnh Long khẩn trương khắc phục 135 điểm sạt lở

Ngày 28-10, UBND tỉnh Vĩnh Long họp trực tuyến với 124 xã, phường trên địa bàn nhằm rà soát, đề ra các giải pháp khẩn trương khắc phục sạt lở và ứng phó với tình hình triều cường, mưa bão đang diễn biến phức tạp.

Triều cường dâng cao gây sạt lở đê cồn Thanh Long (xã Quới Thiện)

Theo ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở NN-MT, từ ngày 7 đến 27-10, triều cường đã gây ngập hơn 2.562ha vườn cây ăn trái, 252ha lúa, 218ha hoa màu và 4,27ha ao nuôi thủy sản, thiệt hại ước tính khoảng 1,055 tỷ đồng. Toàn tỉnh ghi nhận 135 điểm sạt lở, với tổng chiều dài hơn 28,8 km bờ bao, đê bao bị ảnh hưởng; tổng thiệt hại do thiên tai ước khoảng 40,18 tỷ đồng.

Nguyên nhân được xác định là do lũ đầu nguồn kết hợp với triều cường cao và mưa lớn, khiến mực nước đỉnh triều trên các sông chính và kênh nội đồng vượt báo động 3 từ 10 – 46 cm, thậm chí cao hơn mức lịch sử năm 2022 tại một số trạm như: Mỹ Thuận và Chợ Lách từ 7 – 9cm. Nhiều tuyến đê, cống điều tiết đã xuống cấp, cao trình thấp nên không còn đảm bảo khả năng ngăn lũ, chống tràn.

Triều cường dâng cao gây ngập một số nơi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HL

Về lâu dài, đơn vị sẽ phối hợp khảo sát, đánh giá, đề xuất lộ trình đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình trọng yếu; khoanh vùng bảo vệ cây trồng giá trị kinh tế cao, rà soát và di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Các địa phương được yêu cầu trực ban 24/24, chủ động gia cố tạm, khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn sản xuất và đời sống cho người dân trong mùa mưa bão năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa cho biết, nguy cơ sạt lở bờ sông, đê bao và các công trình thủy lợi trên địa bàn vẫn rất lớn. Mặc dù mực nước triều đã có chiều hướng giảm, song theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày cuối tháng 10 vẫn còn xuất hiện các đợt mưa lớn, triều cường tiếp tục dâng cao vào kỳ rằm tháng 9 âm lịch.

Lực lượng chức năng, người dân khẩn trương khắc phục sạt lở cồn Thanh Long. Ảnh: HL

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tăng cường theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến thời tiết; triển khai hiệu quả các phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Các đơn vị khẩn trương kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, huy động lực lượng, vật tư tại chỗ xử lý sự cố, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Đặc biệt, sớm di dời hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở; tập trung khắc phục đoạn đê bao cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện) nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.

TÍN HUY