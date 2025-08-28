Chuyển động kinh tế xanh

Vissan điều chỉnh giảm giá thịt heo bình ổn

Các mặt hàng thịt heo thuộc chương trình Bình ổn thị trường của Công ty Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) gần đây đã được điều chỉnh giảm từ 3.000-9.000 đồng/kg, tùy loại.

Cụ thể, từ ngày 9-8, thịt vai và thịt nách giảm từ 156.000 đồng còn 147.000 đồng/kg (giảm 6%); thịt chân giò từ 128.000 đồng còn 125.000 đồng/kg (giảm 2%); xương đuôi heo từ 113.000 đồng còn 105.000 đồng/kg (giảm 7%); xương bộ heo từ 85.000 đồng còn 80.000 đồng/kg (giảm 6%).

Nguyên nhân điều chỉnh giá được Sở Tài chính TPHCM cho biết, do thị trường thịt heo thời gian gần đây có xu hướng hạ nhiệt, tạo điều kiện để doanh nghiệp bình ổn giảm giá, chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng và bảo đảm sức mua ổn định trên địa bàn.

AN HẠ

