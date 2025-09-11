VISSAN tung sản phẩm mới Hotdog WOW! ưu đãi 40%

Công ty VISSAN vừa chính thức ra mắt Hotdog WOW! - sản phẩm mới thuộc dòng thực phẩm chế biến sẵn, hứa hẹn trở thành món ăn tiện lợi cho người tiêu dùng thành thị. Với đặc tính giòn dai, dễ ăn, giàu dinh dưỡng, Hotdog WOW! được chế biến từ thịt heo sạch đạt chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn thực phẩm và phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh.

Chương trình khuyến mãi áp dụng tại hệ thống cửa hàng Vissan

Đại diện Vissan cho biết, Hotdog WOW! hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, như một lựa chọn bữa phụ nhanh gọn nhưng vẫn đủ năng lượng. “Chúng tôi mong muốn sản phẩm này sẽ đồng hành cùng năm học mới của giới trẻ, mang đến sự tiện lợi và sự an tâm về chất lượng”, vị này chia sẻ.

Nhằm khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm mới, Vissan triển khai chương trình khuyến mãi lớn: giảm ngay 40% giá bán Hotdog WOW! tại toàn bộ hệ thống cửa hàng Vissan trên cả nước. Thời gian áp dụng kéo dài đến hết ngày 30-9.

HẠNH NGUYÊN