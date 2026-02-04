VN-Index giảm gần 22 điểm

Dù VN-Index đã thủng mốc 1.800 điểm nhưng sắc xanh nhiều hơn sắc đỏ.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 4-2 giảm mạnh chủ yếu do nhóm cổ phiếu trụ ghìm chỉ số. Cụ thể, bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup giảm mạnh (VIC giảm sàn, VHM giảm 6,17% và VPL giảm 1,4%) đã lấy của VN-Index 21 trong tổng số gần 22 điểm giảm.

Trong khi đó, nhiều nhóm cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh tích cực như: tiêu dùng, năng lượng, nguyên vật liệu. Riêng nhóm cổ phiếu thép bật tăng mạnh mẽ: HPG tăng 5,79%, NKG tăng 4,01%, HSG tăng 4,43%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng nghiêng về sắc xanh: SSI tăng 2,1%, VCI tăng 1,24%, MBS tăng 1,89%, SHS tăng 1,07%, CTS tăng 1,27%; HCM, VND, FTS tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa: VCB giảm 1,39%, BID giảm 2,03%; TCB, EIB, CTG, VIB giảm gần 1%. Ngược lại: STB tăng 1,27%, TPB tăng 1,46%, LPB tăng 1,56%; MBB, VPB tăng gần 1%.

Còn nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài bộ 3 cổ phiếu Vingroup thì đa số còn lại cũng giảm điểm: BCM giảm 2,84%, KBC giảm 1,98%, IDC giảm 3,09%, NVL giảm 2,32%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 21,97 điểm (1,21%) còn 1.791,43 điểm với 155 mã giảm, 167 mã tăng và 60 mã đứng giá.

Ngược lại chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,77 điểm (0,29%) lên 265,95 điểm với 68 mã tăng, 87 mã giảm và 60 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 34.000 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 26.200 tỷ đồng.

Khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 608 tỷ đồng. Khối này tiếp tục “xả hàng” nhóm cổ phiếu Blue-chips. Trong đó, cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT với gần 585 tỷ đồng, tiếp đến là 2 cổ phiếu nhà Vingroup là VIC và VHM với tổng giá trị bán ròng lần lượt là 568 tỷ đồng và 330 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN