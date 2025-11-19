VN-Index quay đầu giảm sau 5 phiên tăng

Ngày 19-11, VN-Index đã rời mốc 1.650 điểm sau 5 phiên tăng trước đó.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 19-11 đứng trước áp lực chốt lời sau 5 phiên tăng điểm liên tục, VN-Index có lúc giảm gần 17 điểm về 1.643,13 điểm, sau đó lực cầu giá thấp đổ vào đã thu hẹp đà giảm còn gần 11 điểm khi chốt phiên, ở mức 1.649 điểm.

Nhóm cổ phiếu giảm áp đảo. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm sâu: VIX giảm 3,85%, VND giảm 2,72%, SHS giảm 3,06%, SSI giảm 2,53%, VCI giảm 1,65%, HCM giảm 1,31%, MBS giảm 2,62%, CTS giảm 2,32%, FTS giảm 1,48%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm đồng loạt gây áp lực lên chỉ số: VPB giảm 2,43%, TCB giảm 1,56%, MSB giảm 1,22%, ABB giảm 2,7%, TPB giảm 2,56%; ACB, CTG, SHB, VCB giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản quay đầu giảm: NLG giảm 3,2%, NVL giảm 1,26%, CEO giảm 2,69%, VRE giảm 2,32%, KBC giảm 1,43%, KDH giảm 2,26%, SIP giảm 1,53%, HDC giảm 1,58%, BCM giảm 2,36%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp, tiêu dùng cũng giảm, trong đó nhiều cổ phiếu giảm mạnh: HAG giảm 6,37%, DGW giảm 3,01%, VHC giảm 3,95%, GEX giảm 4,05%, VSC giảm 2,82%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,92 điểm (0,66%) còn 1.649 điểm với 222 mã giảm, 84 mã tăng và 62 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,33 điểm (0,87%) còn 265,03 điểm với 86 mã giảm, 64 mã tăng và 59 mã đứng giá.

Lực bán tăng nên thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 24.300 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 26.100 tỷ đồng, tăng 2.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE hơn 646 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là DGC hơn 188 tỷ đồng, VND gần 143 tỷ đồng và MWG gần 106 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN