VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tục

Dù thị trường tiếp tục lên song thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 22.300 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với phiên trước.

Giao dịch ngày 18-11 ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tục

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 18-11 ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tục. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hoá: HDB tăng 1,33%, VPB tăng 2,49%, TPB tăng 2,62%, EIB tăng 1,58%, STB 1,23%; ABB, OCB tăng gần 1%. Ngược lại, LPB giảm 1,29%; VCB, ACB, SSB, MSB, SHB, MBB giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có sự phân hóa nhưng nghiêng nhiều về sắc đỏ: CEO giảm 1,89%, IDC giảm 3,07%, NLG giảm 1,06%, HDC giảm 1,39%, VCS giảm 1,42%, DIG giảm 1,64%; DXG, PDR, KHG, VPI, SJS giảm gần 1%. Chỉ còn một số cổ phiếu tăng: NVL tăng 4,97%, VIC tăng 1,38%, VHM tăng 2,11%, VRE tăng gần 1%, KDH tăng gần 1%.

Nhóm chứng khoán lại nghiêng về sắc xanh dù mức tăng khiêm tốn: VND tăng 1,26%, CTS tăng 1,11%, VDS tăng 1,06%; SSI, VCI, TCX, FTS, BSI tăng gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng duy trì đà tăng tích cực, trong đó một số cổ phiếu tăng mạnh: ANV tăng trần, DGW tăng 5,04%, VHC tăng 3,41%

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,5 điểm (0,33%) lên 1.659,92 điểm với 152 mã tăng, 161 mã giảm và 52 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,33 điểm (0,49%) còn 267,36 điểm với 72 mã giảm, 55 mã tăng và 68 mã đứng giá. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 22.300 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng khoảng hơn 23.800 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE gần 51 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VIX hơn 151 tỷ đồng, MBB gần 138 tỷ đồng và VCI gần 131 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN