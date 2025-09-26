VNPT và LPBank hợp tác toàn diện ứng dụng công nghệ số

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược hợp tác giữa một tập đoàn công nghệ chủ lực của Nhà nước trong lĩnh vực Viễn thông - Công nghệ thông tin (VT-CNTT)…

Theo thỏa thuận, VNPT và LPBank cam kết ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau trên nguyên tắc cạnh tranh về giá cả, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Cụ thể, LPBank sẽ khai thác các giải pháp VT–CNTT từ VNPT như: Bộ giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng; Bộ giải pháp phục vụ số hóa công tác quản trị nội bộ; Các giải pháp đảm bảo An toàn thông tin; eKYC và các dịch vụ viễn thông, kênh truyền hình số, hạ tầng truyền dẫn.

Ngược lại, VNPT sẽ mở rộng sử dụng các dịch vụ tài chính do LPBank cung cấp, từ tín dụng, quản lý tài khoản và vốn tập trung, thanh toán, tiền gửi cho đến các dịch vụ tài chính, đầu tư khác.

Không chỉ dừng ở việc sử dụng dịch vụ lẫn nhau, thỏa thuận hợp tác còn hướng tới việc phát triển những sản phẩm tích hợp, đem lại giá trị trực tiếp cho khách hàng như: liên kết ví điện tử VNPT Money với tài khoản tại LPBank; Sản phẩm di động, chữ ký số cho khách hàng cá nhân tích hợp với sản phẩm của Ngân hàng…

Sự kết hợp này không chỉ giúp tối đa hóa trải nghiệm cho hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mà còn mang lại giá trị gia tăng cho toàn bộ hệ sinh thái của hai bên, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, khuyến khích thanh toán không tiền mặt, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT cho biết, là Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam, VNPT có lợi thế vì đã có nhiều kinh nghiệm trong triển khai chuyển đổi số cho chính phủ, doanh nghiệp. Tập đoàn VNPT cũng cam kết sẽ huy động đội ngũ chuyên gia tốt nhất, đồng hành cùng LPBank trong công cuộc chuyển đổi số.

