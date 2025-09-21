Huawei ra mắt loạt sản phẩm sáng tạo mới trên toàn cầu

Tại sự kiện giới thiệu sản phẩm sáng tạo vừa được tổ chức tại Pháp với chủ đề “Ride The Wind”, Huawei đã ra mắt loạt sản phẩm mới, bao gồm: HUAWEI WATCH GT 6 Series, HUAWEI WATCH Ultimate 2 và HUAWEI WATCH D2.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 đạt chuẩn khả năng lặn sâu 150 mét

Dòng sản phẩm thiết bị đeo của Huawei chiếm cảm tình của người dùng nhờ thiết kế thời thượng, tính năng theo dõi sức khỏe tiên tiến cùng những trải nghiệm thông minh đột phá.

HUAWEI WATCH GT 6 Series sở hữu thời lượng pin ấn tượng lên tới 21 ngày. Ngoài ra, với hệ thống cảm biến HUAWEI TruSense, HUAWEI WATCH GT 6 Series có thể đo lường và cung cấp dữ liệu về các chỉ số sức khỏe một cách toàn diện, nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh hơn 100 chế độ luyện tập quen thuộc ở thế hệ tiền nhiệm, HUAWEI WATCH GT 6 Series còn bổ sung những nâng cấp chuyên sâu cho các môn thể thao ngoài trời phổ biến.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 là đồng hồ thông minh đầu tiên đạt chuẩn khả năng lặn sâu 150 mét mà vẫn hỗ trợ chức năng âm thanh. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống liên lạc dưới nước dựa trên công nghệ sóng âm, cho phép gửi tin nhắn từ đồng hồ sang đồng hồ ở độ sâu tới 30 mét và phát tín hiệu SOS chỉ với một chạm ở độ sâu 60 mét.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Huawei đã khẳng định cam kết xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với thế hệ người tiêu dùng mới trên toàn cầu bằng thông điệp “Now is Yours” (Tạm dịch: Đây là thời khắc của bạn). Tầm nhìn này được định hình từ sự cởi mở và hòa nhập, hướng tới sự cộng hưởng về văn hóa và cảm xúc thông qua những giải pháp công nghệ sáng tạo, gần gũi và thiết thực.

Dịp này, Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei Việt Nam đã công bố sẽ ra mắt HUAWEI WATCH GT 6 Series vào đầu tháng 10-2025 tại TPHCM.

