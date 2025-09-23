Intel trình diễn các tính năng thực tế của AI PC dành cho người dùng

Hôm nay, Intel đã trình diễn khả năng ứng dụng thực tế của các mẫu AI PC trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra trong việc tăng hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo.

Intel trình diễn khả năng ứng dụng thực tế của các mẫu AI PC

Các tác vụ sáng tạo hậu kỳ ảnh và video vốn tốn nhiều thời gian, ví dụ như xóa vật thể không mong muốn khỏi hậu cảnh, hay tách lời ca sĩ ra khỏi bài hát khi chỉnh sửa âm thanh, giờ đây có thể được thực hiện chỉ bằng vài cú nhấp chuột đơn giản trên một chiếc AI PC, ngay cả khi không có kết nối Wi-Fi.

Intel cũng giới thiệu ứng dụng miễn phí Intel AI Playground dành cho những người dùng mới bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Với giao diện trực quan và dễ sử dụng, AI Playground cung cấp một loạt các tính năng AI giúp người dùng tạo hình ảnh từ văn bản, cải thiện và tạo điểm nhấn cho hình ảnh, nhận câu trả lời từ chatbot AI,… Tất cả đều chạy trực tiếp trên AI PC trang bị vi xử lý Intel Core Ultra.

AI PC có thể giúp người dùng tăng tốc các công việc hàng ngày, bao gồm soạn thảo email, sắp xếp lịch, hay cải thiện các tác vụ nâng cao hiệu suất như tăng cường làm mờ hậu cảnh và khử tiếng ồn trong các cuộc gọi video. Đây chỉ là một phần trong hơn 400 tính năng được tăng tốc bởi AI mà Intel đã hợp tác với các nhà phát triển phần mềm hàng đầu thế giới để mang đến cho người dùng trên các mẫu AI PC trang bị Intel Core Ultra.

Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Khối Kinh doanh và Tiếp thị, Tập đoàn Intel, chia sẻ: "AI PC đại diện cho bước tiến tiếp theo của công nghệ máy tính, giúp nâng cao hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo và trải nghiệm người dùng. Trong khi hầu hết các mẫu máy tính phải dựa vào điện toán đám mây để chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI PC lại sở hữu phần cứng chuyên dụng hỗ trợ xử lý AI nhanh chóng và hiệu quả ngay trên thiết bị. Điều này cho phép người dùng tận dụng các phần mềm AI tiên tiến, đồng thời đảm bảo sự riêng tư của dữ liệu".

Chính thức ra mắt vào cuối năm 2024, dòng vi xử lý Intel Core Ultra 200V đã xác lập một tiêu chuẩn mới về hiệu quả sử dụng năng lượng cho kiến trúc x86 của Intel. Ngoài ra, vi xử lý này đại diện cho một bước đột phá toàn diện, từ hiệu năng xử lý, đồ họa, tương thích ứng dụng, cho đến các cải tiến về bảo mật và khả năng tối ưu AI.

Về mặt sức mạnh, dòng chip này mang lại hiệu năng trên mỗi luồng cao gấp ba lần và hiệu năng cao nhất tăng 80%, đồng thời cho phép thời lượng pin sử dụng thực tế lên đến 20 giờ. Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Intel đã giới thiệu một loạt mẫu AI PC tích hợp vi xử lý này từ các đối tác hàng đầu như Acer, ASUS, Dell Technologies, Gigabyte, HP, Lenovo và MSI, khẳng định sự sẵn sàng của cả hệ sinh thái.

BÌNH LÂM