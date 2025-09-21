MoMo cùng Chubb Life Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm Sức khỏe+ mang lại quyền lợi chi trả theo chi phí y tế thực tế, với mức chi trả lên đến 5 tỷ đồng/năm hợp đồng đầu tiên, giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh.

Đại diện MoMo và Chubb Life Việt Nam ký kết hợp tác

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) và MoMo, Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam đã hợp tác ra mắt MoMoCare - Bảo hiểm Sức khoẻ+

MoMoCare - Bảo hiểm Sức khoẻ+ ra đời như một giải pháp thiết thực giúp người dùng tiếp cận bảo hiểm một cách nhanh chóng, minh bạch, chi phí hợp lý, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Chỉ với hai câu hỏi sức khỏe đơn giản, không cần khám y tế, người dùng có thể hoàn tất mua bảo hiểm trong vòng hai phút. Quy trình 100% trực tuyến, mang đến trải nghiệm thuận tiện, đặc biệt phù hợp với lối sống hiện đại và thói quen sử dụng công nghệ của người Việt hiện nay.

Người dùng có thể đăng ký tham gia sản phẩm ngay trong ứng dụng MoMo

Người dùng cũng có thể linh hoạt lựa chọn đóng phí theo tháng hoặc theo năm, linh hoạt với ngân sách cá nhân, đặc biệt phù hợp với nhóm người trẻ, lao động tự do hoặc những người lần đầu tiếp cận bảo hiểm, giúp họ chủ động bảo vệ kế hoạch cuộc sống, sự nghiệp và trách nhiệm gia đình.

Trong giai đoạn đầu từ nay đến hết năm 2025, người dùng Ví Trả Sau trên MoMo sẽ là nhóm khách hàng đầu tiên tham gia sản phẩm với 3 tháng dùng thử miễn phí, tạo cơ hội tiếp cận bảo hiểm dễ dàng và hiểu rõ giá trị bảo vệ mà sản phẩm mang lại.

MoMoCare - Bảo hiểm Sức khỏe+ còn được kỳ vọng sẽ trở thành “lá chắn tài chính”, giúp người tham gia giữ vững những dự định quan trọng trong đời sống, từ công việc, ước mơ đến trách nhiệm với gia đình, mà không bị gián đoạn bởi những biến cố sức khỏe.

Đây cũng là bước tiến mới trong nỗ lực chung của MoMo và Chubb Life Việt Nam nhằm thu hẹp “khoảng trống bảo vệ” (protection gap) tại Việt Nam mang đến sự an tâm tài chính bền vững cho mọi người, ở mọi giai đoạn trong cuộc sống.

BÌNH LÂM