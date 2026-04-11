Vụ án mua bán nhà ở xã hội ở Hà Nội: Khởi tố Tổng Giám đốc Bất động sản Star Homes

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes và cấp dưới bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, ngày 17-3, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ để chiếm đoạt tiền của người bị hại có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại TP Hà Nội.

Đối tượng Lê Trung Tiến. Ảnh: CAHN

Sau đó, Cục An ninh kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trên cơ sở đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra theo quy định.

Tới ngày 25-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Tiến (sinh năm 1991, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội - là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes); Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội - là Giám đốc nhân sự Công ty Star Homes) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tới nay, vụ án hiện đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của 6 đối tượng liên quan đến việc môi giới và bán nhà ở xã hội để điều tra, xử lý làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cục An ninh kinh tế thông tin, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng, tìm hiểu thông tin rõ ràng để mua nhà ở xã hội. Cơ quan công an thông báo, ai là bị hại đã từng đặt mua nhà ở xã hội của các đối tượng trên liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra (địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) để trình báo và phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH