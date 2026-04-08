Lời khai “trái chiều” trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ngày 8-4, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trả lời phần xét hỏi, bị cáo Loan cho biết không tham gia quá trình chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn từ đầu, mà đến tháng 10-2013 mới bắt đầu tham gia và biết dự án qua một người môi giới.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Theo lời khai, trước khi quyết định mua phần vốn góp của Công ty TNHH Phú Việt Tín, bị cáo đã yêu cầu bị cáo Lê Y Linh cung cấp hồ sơ pháp lý, và gặp người rành về pháp lý. Sau đó, bị cáo Linh giới thiệu bị cáo Đặng Phước Dừa để làm việc cụ thể về dự án.

Qua nghiên cứu hồ sơ, bị cáo Loan nhận thấy Công ty TNHH Phú Việt Tín là pháp nhân dự án, trong đó Công ty Retro Harvest Finacial sở hữu 80% vốn điều lệ Công ty Phú Việt Tín và bị cáo Linh là người đại diện theo pháp luật. Công ty cao su Đồng Nai và Công ty cao su Bà Rịa là 2 pháp nhân có vốn Nhà nước nhưng chỉ sở hữu 20% vốn góp.

Bị cáo khẳng định đã quyết định đầu tư sau khi xem xét hồ sơ và không biết khu đất thuộc sở hữu Nhà nước. Sau đó, bị cáo chuyển 50 tỷ đồng tiền đặt cọc, đồng thời cho rằng bản thân không tham gia bàn bạc hay thống nhất với lãnh đạo Tập đoàn Cao su, mà chỉ tham gia ở giai đoạn sau của việc chuyển nhượng.

Theo cáo trạng, sau khi nhận khoản đặt cọc này, hai bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã sử dụng số tiền 50 tỷ đồng để chi cho một số lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Đối diện với cáo buộc này, bị cáo Loan cho rằng việc mua bán được thực hiện thông qua hợp đồng, đồng thời khẳng định không hề biết việc việc sử dụng tiền đặt cọc vào mục đích giao tiếp.

Tuy nhiên, khi HĐXX thẩm vấn bị cáo Đặng Phước Dừa về việc sử dụng khoản tiền này, bị cáo Dừa khai có trao đổi với bị cáo Loan và đề nghị mang tiền đi tạo quan hệ. Trước lời khai này, bị cáo Loan phản bác, cho rằng đây là thông tin bịa đặt. Dù vậy, bị cáo Loan thừa nhận không oan sai nhưng mức độ sai đến đâu, mong HĐXX xem xét đến đó.

Trong quá trình điều tra, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp 100 tỷ đồng, sau đó tiếp tục nộp thêm 106 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Loan. Trước thời điểm xét xử, bị cáo tiếp tục nộp hơn 28,7 tỷ đồng. Tổng số tiền khắc phục đến nay hơn 230 tỷ đồng.

Cựu tổng giám đốc nhận 45 tỷ đồng Theo cáo buộc, bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đã đồng thuận, hỗ trợ bị cáo Lê Quang Thung hoàn tất việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho hai bị cáo Linh và Dừa mà không thực hiện thẩm định giá, đấu giá theo quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Bị cáo Thuận bị xác định đã hai lần nhận tổng cộng 45 tỷ đồng từ bị cáo Dừa. Tại tòa, bị cáo Thuận thừa nhận đã nhận 45 tỷ đồng, trong đó chia cho 3 cá nhân khác tại Tập đoàn Cao su tổng cộng 2,5 tỷ đồng, phần còn lại 37,5 tỷ đồng do bị cáo giữ. Về khắc phục hậu quả, bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền 37,5 tỷ đồng đã nhận hối lộ và nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Vụ án tiếp tục xét xử dự kiến đến ngày 10-4.

