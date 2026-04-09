Cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bị đề nghị 14-16 năm tù

Ngày 9-4, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị mức hình phạt với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cùng các đơn vị liên quan.

Cụ thể, bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; từ 6-7 năm tù về tội nhận hối lộ; tổng hợp hình phạt là từ 14-16 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bị cáo Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín và Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín cùng bị đề nghị mức hình phạt 8-10 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị đề nghị mức hình phạt từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo khác bị VKS đề nghị từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù.

Đại diện VKS cho biết khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích hơn 6.000m2 được Nhà nước giao cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý sử dụng để sản xuất kinh doanh.

Sau đó, Tập đoàn Cao su giao cho Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý. Thực hiện việc xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tập đoàn Cao su xây dựng phương án xử lý sắp xếp lại cơ sở nhà đất, đề xuất cho hợp khối và chuyển mục đích sử dụng đất tại 39-39B Bến Vân Đồn sang đất ở để xây dựng chung cư giải quyết nhà ở cho cán bộ, công nhân viên và được UBND TPHCM, Bộ Tài chính chấp thuận.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Lê Quang Thung và một số cá nhân tại Tập đoàn Cao su và các đơn vị tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chuyển tài sản của Nhà nước là khu đất 39-39B Bến Vân Đồn thành tài sản tư nhân trái pháp luật, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thất thoát cho Nhà nước tổng số tiền 542 tỷ đồng.

Hành vi sai phạm của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, việc thực hiện các chính sách kinh tế của Nhà nước; nhiều cán bộ, đảng viên đã và đang công tác bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Do đó, việc đưa vụ án ra xét xử là để kịp thời răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm nói chung, góp phần làm mạnh hoạt động kinh tế, củng cố lòng tin của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

CẨM NƯƠNG - BÌNH AN