Khởi tố các đối tượng “ăn chặn” tiền trợ cấp người yếu thế

Trong năm 2025, giám đốc, kế toán Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ đã nâng khống tiền ăn, lập khống chứng từ để chiếm đoạt số tiền hơn 670 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, sự việc cũng xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Sáng 9-4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (tại khu 4, xã Chân Mộng, Phú Thọ) có sai phạm liên quan hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ là nơi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa. Tại đây, hàng tháng, mỗi người được Nhà nước hỗ trợ từ 3,5 đến 4 triệu đồng để phục vụ công tác chăm sóc, điều trị.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ảnh: CACC

Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò là giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh (kế toán) nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện… nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 670 triệu đồng, sau đó sử dụng trái nguyên tắc.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Thùy Linh, Kế toán Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ảnh: CACC

Cũng với thủ đoạn tương tự, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (khu Trung Ngãi, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), hàng tháng, Nhà nước hỗ trợ hơn 1,8 triệu đồng/học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ sinh hoạt, học tập.

Song, lợi dụng chính sách nhân văn này, từ năm 2024 đến nay, Trần Thu Đông với vai trò hiệu trưởng đã chỉ đạo Hoàng Thị Xuân Hòa (kế toán) nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, sử dụng sai mục đích, trái quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, tỉnh Phú Thọ về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ảnh: CACC

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, hành vi trên của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế - những đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Xuân Hòa - Kế toán Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, tỉnh Phú Thọ về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ảnh: CACC

Trên cơ sở tài liệu điều tra, ngày 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng ngày 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Thu Đông và Hoàng Thị Xuân Hòa về cùng tội danh nêu trên.

GIA KHÁNH