Xã hội

Vụ cắm cọc trên huyệt mộ ở Huế: Đã nhổ và đưa ra ngoài

SGGPO

Chiều 28-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (thuộc UBND TP Huế) đã có văn bản thông tin sự việc và gửi lời xin lỗi đến người dân TP Huế sau sự việc huyệt mộ ở sau di tích chùa Thiên Mụ "bỗng dưng" bị cắm cọc.

Cọc đã nhổ và đưa ra ngoài huyệt mộ
Cọc đã nhổ và đưa ra ngoài huyệt mộ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, nhân viên của ban này đã "cắm thẻ mộ" để thống kê số lượng mồ mả bị ảnh hưởng trong khu vực thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) tại khu vực chùa Thiên Mụ.

Dự án trên được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt từ tháng 12-2024, trong đó có hạng mục di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 16 khu vực di tích. Riêng ở khu vực chùa Thiên Mụ, khoảng 750 ngôi mộ bị ảnh hưởng, cần thống kê và di dời.

IMG_20250828_162635.jpg
Cọc cắm trên huyệt mộ đưa ra ngoài

Ngày 21-8-2025, Ban Quản lý dự án đã ra thông báo về việc đăng ký, kê khai mồ mả, niêm yết tại UBND phường Kim Long, thời gian kéo dài đến 29-8. Trong quá trình rà soát, đơn vị đã tổ chức cắm thẻ mộ để xác định vị trí và số lượng mồ mả.

Chiều 27-8, sau khi có phản ánh của báo chí về việc mộ của người dân bị cắm cọc, không phù hợp với văn hóa Huế, ban đã kiểm tra và điều chỉnh ngay. Ban Quản lý dự án thừa nhận sự sơ suất, thiếu nhạy cảm trong quá trình triển khai và gửi lời xin lỗi đến người dân.

Tin liên quan
VĂN THẮNG

Từ khóa

Huyệt mộ Cắm cọc UBND TP Huế UBND phường Kim Long Mồ mả Thành Huế Ban Quản lý dự án Chùa Thiên Mụ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn