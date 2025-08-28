Vụ cắm cọc trên huyệt mộ ở Huế: Đã nhổ và đưa ra ngoài

Chiều 28-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (thuộc UBND TP Huế) đã có văn bản thông tin sự việc và gửi lời xin lỗi đến người dân TP Huế sau sự việc huyệt mộ ở sau di tích chùa Thiên Mụ "bỗng dưng" bị cắm cọc.

Cọc đã nhổ và đưa ra ngoài huyệt mộ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, nhân viên của ban này đã "cắm thẻ mộ" để thống kê số lượng mồ mả bị ảnh hưởng trong khu vực thực hiện dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) tại khu vực chùa Thiên Mụ.

Dự án trên được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt từ tháng 12-2024, trong đó có hạng mục di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 16 khu vực di tích. Riêng ở khu vực chùa Thiên Mụ, khoảng 750 ngôi mộ bị ảnh hưởng, cần thống kê và di dời.

Cọc cắm trên huyệt mộ đưa ra ngoài

Ngày 21-8-2025, Ban Quản lý dự án đã ra thông báo về việc đăng ký, kê khai mồ mả, niêm yết tại UBND phường Kim Long, thời gian kéo dài đến 29-8. Trong quá trình rà soát, đơn vị đã tổ chức cắm thẻ mộ để xác định vị trí và số lượng mồ mả.

Chiều 27-8, sau khi có phản ánh của báo chí về việc mộ của người dân bị cắm cọc, không phù hợp với văn hóa Huế, ban đã kiểm tra và điều chỉnh ngay. Ban Quản lý dự án thừa nhận sự sơ suất, thiếu nhạy cảm trong quá trình triển khai và gửi lời xin lỗi đến người dân.

VĂN THẮNG