Sau tiếng nổ, người đàn ông tử vong

Chiều tối 29-11, Công an TPHCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong sau khi người dân nghe tiếng nổ lớn ở khu vực thuộc xã Nhuận Đức (TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức nghe một tiếng nổ lớn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra

Khi kiểm tra, nhiều người bàng hoàng phát hiện một căn nhà trong khu vực đã bị hư hỏng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương.

Camera an ninh của nhà dân xung quanh đã ghi lại được thời điểm xảy ra vụ nổ. Theo hình ảnh camera ghi lại, tiếng nổ lớn làm rung lắc đồ đạc của các căn nhà liền kề hàng chục mét.

Hiện trường vụ nổ

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường và một phần tuyến đường Nguyễn Thị Bưa để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều đồ đạc bị cháy xém.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Nhuận Đức xác nhận vụ việc khiến một người tử vong. Nạn nhân là nam giới.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG